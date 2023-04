Bộ Văn hóa Hàn Quốc hỗ trợ hơn 34 triệu USD cho các nội dung phát trên nền tảng OTT

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 7/4 công bố 27 tác phẩm như phim truyền hình, giải trí, tài liệu được lựa chọn vào "Dự án hỗ trợ sản xuất nội dung đặc biệt dịch vụ video trực tuyến (OTT)".Dự án hỗ trợ này của Bộ Văn hóa có nội dung bắt buộc các nhà sản xuất và nền tảng OTT trong nước chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ (IP) tác phẩm và phát sóng lần đầu trên các nền tảng OTT trong nước để đạt được sự tăng trưởng chung.Các tác phẩm được lựa chọn năm nay sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ won (2,27 triệu USD) chi phí sản xuất, tổng cộng là 45,4 tỷ won (34,4 triệu USD). Các tác phẩm này dự kiến sẽ được phát sóng trên các nền tảng OTT trong nước từ nửa cuối năm nay cho tới tháng 4 năm sau.Tổng cộng có 17 bộ phim truyền hình và 10 tác phẩm ở lĩnh vực khác đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt 1:7,5 để được lựa chọn vào vòng cuối cùng.Ở lĩnh vực phim truyền hình, một số tác phẩm được hỗ trợ là phim "Death's Game" do hai diễn viên Seo In-guk và Park So-dam thủ vai chính, phim "LTNS" (Long Time No Sex) do Esom và Ahn Jae-hong đóng chính. Ở lĩnh vực khác, một trong những chương trình giải trí được chọn có "Play U Level Up", show tương tác trong đó MC Yoo Jae-suk trò chuyện với người xem và giải quyết nhiệm vụ.Bộ Văn hóa nhắc đến trường hợp phim truyền hình "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" trong đó quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình sản xuất phim đã được mở rộng sang các lĩnh vực nhạc kịch, sản phẩm nhân vật và xuất bản. Do vậy, thông qua dự án lần này, Bộ Văn hóa sẽ mở rộng hỗ trợ để có thể vừa đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho nhà sản xuất, vừa tạo dựng được sự thành công trên phạm vi toàn cầu cho các nội dung Hàn Quốc K-Contents.