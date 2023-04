Mỹ cảnh báo rủi ro Bắc Triều Tiên lợi dụng tài chính phi tập trung để rửa tiền trái phép

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/4 (giờ địa phương) lần đầu công bố tài liệu "Đánh giá rủi ro tài chính phi tập trung (DeFi)", trong đó chỉ ra rằng tin tặc Bắc Triều Tiên đang lợi dụng dịch vụ DeFi để chuyển và rửa tiền phi pháp.Tài chính phi tập trung chỉ giao dịch tài chính giữa các cá nhân, sử dụng công nghệ chuỗi khối và tài sản ảo.Đặc biệt, Bộ Tài chính Mỹ phân tích Washington và Liên hợp quốc càng gia tăng sức ép cấm vận thì tin tặc miền Bắc lại càng đánh cắp tiền ảo từ dịch vụ DeFi và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) như sàn giao dịch tiền ảo.Bộ Tài chính Mỹ nhắc tới vụ việc nhóm tin tặc Lazarus bị cho là có dính líu tới Chính phủ Bắc Triều Tiên đã đánh cắp tổng cộng 720 triệu USD tiền ảo từ công ty công nghệ chuỗi khối Harmony vào năm 2020 và công ty video game chuỗi khối Axie Infinity vào năm 2022.Các tổ chức tin tặc miền Bắc còn dính líu tới các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) liên quan tới tài sản ảo. Hàng nghìn người lao động công nghệ thông tin (IT) trình độ cao được Bắc Triều Tiên cử đi khắp nơi trên toàn thế giới để thực hiện các dự án liên quan tới tiền ảo.Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo khi các lao động IT của miền Bắc đảm trách những dự án này, quyền tiếp cận hệ thống của họ có thể bị lợi dụng để xâm nhập an ninh mạng trái phép, hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền của chính quyền Bắc Triều Tiên.Washington nhấn mạnh số tài sản ảo mà Bình Nhưỡng đánh cắp được đang được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo.