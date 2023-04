Chính phủ Mỹ nghe lén các nước đồng minh trong đó có Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một số hình ảnh được cho là văn kiện mật của Chính phủ Mỹ về tình hình chiến tranh Ukraine đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Twitter vào ngày 7/4, với độ dài khoảng 100 trang, do Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan Chính phủ Mỹ như Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Bộ Quốc phòng.Trong khi Washington đã bắt đầu bước vào công cuộc điều tra nguyên nhân rò rỉ và xác nhận liệu các tài liệu này có phải là giả hay không, một số cơ quan truyền thông Mỹ như Thời báo New York đưa tin rằng các thông tin rò rỉ cho thấy Chính phủ Mỹ đã thực hiện công tác tình báo như nghe lén đối với các nước đồng minh, bao gồm Hàn Quốc.Theo các thông tin nghe lén mà Thời báo New York đưa tin, Seoul đã tiến hành thảo luận liên quan về việc phá vỡ các nguyên tắc không viện trợ vũ khí sát thương để cung cấp cho Washington loại đạn pháo dùng trong chiến tranh Ukraine. Seoul còn lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gọi điện trực tiếp cho Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để gây sức ép về vấn đề này.Ngoài ra còn có nội dung cuộc đối thoại của cựu Chánh văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han, bày tỏ mối lo ngại về thương vụ viện trợ vũ khí có thể gây ra hiểu lầm là nhằm mục đích đổi lấy việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Dựa vào hình ảnh về văn kiện bị rò rỉ, Chính phủ Mỹ đã thu thập được thông tin này thông qua hệ thống có tên là SIGINT thường được Cơ quan tình báo trung ương Mỹ dùng để nghe lén các cuộc điện thoại và tin nhắn điện tử.Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành thảo luận với Mỹ liên quan đến vụ việc lần này, xem xét các tiền lệ trong quá khứ và từ các nước khác về việc kiến nghị hoặc yêu cầu Washington đưa ra lời giải thích.Thời báo New York còn cho rằng nếu việc Chính phủ Mỹ nghe lén các nước đồng minh là sự thật thì có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của Washington và các đối tác chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine như Seoul.Thêm vào đó, Washington có thể sẽ mất đi sự tín nhiệm từ cộng đồng quốc tế, cũng như sẽ gặp phải rào cản trong các hoạt động ngoại giao sắp tới.Ngoài ra, việc các thông tin mật của Washington bị rò rỉ cũng cho thấy nước này có lỗ hổng lớn về an ninh, từ đó có lo ngại rằng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc hợp tác để chia sẻ thông tin với các nước lớn.