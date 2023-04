Music Bank tại Paris thu hút hơn 33.000 khán giả khắp châu Âu

Photo : KBS News

Vào lúc 6 giờ tối ngày 8/4 (giờ địa phương) đã diễn ra sân khấu của Music Bank World Tour tại sân vận động mái vòm La Defense Arena, thủ đô Paris, Pháp, với hơn 33.000 khán giả từ khắp châu Âu tới tham dự.Music Bank là chương trình xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc lên sóng vào tối thứ Sáu hàng tuần trên Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Chuyến lưu diễn thế giới của Music Bank được KBS tổ chức từ năm 2011, đóng vai trò quảng bá làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu cũng như âm nhạc Hàn Quốc K-pop tại các nước. Buổi biểu diễn tại Paris lần này là điểm dừng chân thứ 16 của sân khấu Music Bank World Tour.Một người hâm mộ Tây Ban Nha cho biết đã tới theo dõi buổi biểu diễn này là để xem nhóm nhạc Stray Kids và The Boyz. Nhiều gia đình gồm bố mẹ và con cái cùng tới theo dõi buổi biểu diễn, càng chứng tỏ sức hút của K-pop, vượt qua tuổi tác, thế hệ, châu lục.Trước thềm buổi biểu diễn, thành viên I.N trong nhóm nhạc Stray Kids chia sẻ niềm vinh dự to lớn khi được biểu diễn tại một sân khấu lớn như lần này, hy vọng nhóm sẽ trình diễn thật tốt trước khán giả. Thành viên Jang Won-young của nhóm nhạc nữ IVE cũng chia sẻ sự hồi hộp trước khi biểu diễn, hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội khác để gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Paris.Buổi biểu diễn bắt đầu bằng những tràng reo hò không ngớt. Nam diễn viên Park Bo-gum được yêu thích tại Pháp là người dẫn chương trình. Sau đó, các nghệ sĩ đã đích thân lấp đầy sân khấu của chính mình mà không cần sự hỗ trợ của các vũ công khác. Người hâm mộ châu Âu cùng ngân nga theo lời bài hát bằng tiếng Hàn của các ca khúc trong buổi biểu diễn. Tiết mục cuối cùng của nhóm Stray Kids đưa sức nóng của buổi biểu diễn lên tới đỉnh điểm.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp và KBS đã mời một số quan chức Chính phủ Pháp và Đại sứ quán các nước tại Paris tới dự buổi biểu diễn, tổ chức sự kiện kêu gọi sự ủng hộ của các nước để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.Phó Giám đốc KBS Kim Deok-jae cho biết chương trình Music Bank tại Paris lần này được lên kế hoạch tổ chức nhằm thể hiện sức mạnh của văn hóa Hàn Quốc cũng như của K-pop trên toàn thế giới.Buổi biểu diễn Music Bank tại Paris sẽ được phát sóng trên kênh KBS2 vào ngày 5/5 tới.