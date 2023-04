Hài cốt chí sĩ Hwang Ki-hwan được đưa về quê hương sau đúng tròn 100 năm

Photo : YONHAP News

Hài cốt của chí sĩ yêu nước Hwang Ki-hwan (1886-1923), người đã có những hoạt động tích cực trong công cuộc khôi phục chủ quyền đất nước Hàn Quốc tại Mỹ và châu Âu, đã được đưa về tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào sáng ngày 10/4, tròn 100 năm sau khi ông qua đời tại Mỹ.Ông Hwang Ki-hwan chính là hình mẫu thực ngoài đời, được biên kịch Kim Eun-sook xây dựng thành nhân vật chính "Eugene Choi" trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Quý ngài Ánh dương" (Mr. Sunshine) của đài tvN phát sóng vào năm 2018.Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) Park Min-shik cùng gia quyến của những người có công trong phong trào kháng Nhật giành độc lập đã tới đón hài cốt của chí sĩ Hwang tại sân bay.Cố chí sĩ Hwang Ki-hwan sinh năm 1886 tại thành phố Sunchon, tỉnh Nam Pyongan, nay thuộc Bắc Triều Tiên. Vào năm 1904, khi 19 tuổi, ông đã lên tàu hơi nước tới Hawaii, Mỹ. Trong thời gian du học tại Mỹ, ông đã tham gia vào Thế chiến I với tư cách là quân nhân Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông chuyển sang hoạt động tại châu Âu. Năm 1920, ông thành lập một tờ tạp chí tại Paris (Pháp) với tư cách là "Trưởng ban tuyên truyền", để truyền bá rộng rãi về tính thiết yếu của phong trào độc lập trên bán đảo Hàn Quốc.Năm 1921, ông quay lại Mỹ, nhưng sau đó vẫn tiếp tục các hoạt động giành độc lập cho quê nhà, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Hàn sống tại nước ngoài. Vào tháng 4/1923, ông qua đời tại New York vì bệnh tim.Hơn 80 năm sau, vào năm 2008, mộ của ông được phát hiện tại một nghĩa trang công cộng của thành phố New York. Năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến hồi hương hài cốt của ông nhưng quá trình này đã mất tới 10 năm do ông không có gia quyến đề nghị di dời hài cốt.Hài cốt của cố chí sĩ Hwang được an táng tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon vào chiều cùng ngày, kết thúc cuộc hành trình kéo dài 100 năm để trở lại mảnh đất quê hương.