Đảng đối lập chỉ trích biện pháp đối phó của Chính phủ Hàn Quốc về việc Mỹ nghe lén

Photo : KBS News

Trước nghi ngờ cơ quan tình báo của Mỹ đã nghe lén Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đảng đối lập Dân chủ đồng hành lên án đây là hành vi xâm phạm chủ quyền tuyệt đối không thể chấp nhận trong lịch sử 70 năm quan hệ đồng minh giữa hai nước. Đảng này chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol thay vì đối phó cứng rắn, lại chỉ đang rêu rao một cách sáo rỗng rằng sự tin tưởng giữa hai nước Hàn-Mỹ là vững chắc.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-keun hối thúc Chính phủ phải yêu cầu Chính phủ Mỹ xác nhận nội dung đưa tin của truyền thông về nghi ngờ nghe lén, cũng như nắm bắt thông tin chính xác về các tài liệu mật, để làm rõ trước người dân không giấu diếm.Các ủy viên của đảng này thuộc Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, Ủy ban Tình báo Quốc hội đã tổ chức họp báo, quy kết đây là một sự cố an ninh nghiêm trọng, yêu cầu Chính phủ xác minh và xử phạt người chịu trách nhiệm.Đảng này cũng yêu cầu mở cuộc họp của các Ủy ban thường trực Quốc hội như Ủy ban điều hành Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban Tình báo để làm rõ chân tướng sự thật.Đảng Công lý cũng chỉ trích rằng dù đã xảy ra lỗ hổng an ninh lớn nhưng Văn phòng Tổng thống lại chỉ dò xét thái độ của Mỹ. Đảng này hối thúc Chính phủ phải yêu cầu phía Mỹ xin lỗi. Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee nhấn mạnh nếu Chính phủ không dám lên tiếng phản đối về hành vi xâm hại chủ quyền thì sao có thể mở rộng quan hệ ngoại giao bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì cho rằng cần phải thận trọng, điều tra xem có thực sự Chính phủ Mỹ đã nghe lén hay không. Chủ tịch đảng Kim Gi-hyeon cho rằng phải xem xét ai được hưởng lợi từ vụ việc này, không thể loại trừ khả năng có sự can thiệp của nước thứ ba. Bất chấp yêu cầu mạnh mẽ từ các đảng đối lập, đảng cầm quyền vẫn nhấn mạnh phải ưu tiên điều tra sự thật, có biện pháp xử lý phù hợp với lợi ích quốc gia.