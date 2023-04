Bình Nhưỡng ngày thứ 4 tiếp tục không trả lời cuộc điện thoại định kỳ với Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/4, Bắc Triều Tiên tiếp tục không trả lời cuộc điện thoại định kỳ giữa hai miền Nam-Bắc thông qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều và Văn phòng liên lạc liên Triều, ngày thứ 4 liên tiếp.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Koo Byoung-sam trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết có khả năng miền Bắc đã đơn phương cắt đứt liên lạc. Bộ Thống nhất sẽ xem xét phương án đối phó, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để đưa ra lập trường chính thức.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyu cho biết Bộ này đang tiếp tục theo dõi tình hình, để ngỏ mọi khả năng, trong đó có cả khả năng đường dây phía miền Bắc bị trục trặc.Thông thường, hai miền Nam-Bắc liên lạc hai lần hàng ngày, vào lúc 9 giờ sáng và 5 giờ chiều các ngày thường thông qua kênh liên lạc tại Văn phòng liên lạc liên Triều, và cả cuối tuần qua đường dây quân sự song phương.Tuy nhiên, từ sau cuộc điện đàm 9 giờ sáng ngày 7/4, Bắc Triều Tiên vẫn "bặt vô âm tín" về cuộc gọi định kỳ qua Văn phòng liên lạc liên Triều và đường dây liên lạc quân sự.Theo giải thích của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, kể từ sau khi hai nước khôi phục lại Văn phòng liên lạc liên Triều vào tháng 10/2021, đây là lần đầu tiên điện đàm định kỳ giữa hai bên bị cắt đứt hoàn toàn trên một ngày.Hàn Quốc coi hai kênh liên lạc này là kênh trao đổi nhằm phòng ngừa các tình huống bộc phát. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên lại coi đường dây liên lạc giữa hai bên là công cụ để thể hiện lập trường của nước này về quan hệ liên Triều. Khi quan hệ song phương rơi vào căng thẳng thì nước này sẽ bắt đầu bằng việc cắt đứt liên lạc. Nếu nước này đổi ý, thì việc đầu tiên sẽ là nối lại liên lạc, tín hiệu chuyển đổi cục diện.Dù chưa rõ lý do tại sao Bình Nhưỡng không trả lời cuộc gọi của phía miền Nam, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì có thể là do miền Bắc "cố ý", nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và việc Hàn Quốc công bố báo cáo về nhân quyền Bắc Triều Tiên.Mặt khác, theo trang web theo dõi máy bay và quân đội Hàn Quốc, máy bay trinh sát RC-135V Rivet Joint của Mỹ ngày 10/4 đã được điều động từ đảo Okinawa (Nhật Bản) tới khu vực bán đảo Hàn Quốc, bay trinh sát từ biển Tây sang không phận Seoul và lân cận, tới vùng biển ngoài khơi huyện Yangyang (tỉnh Gangwon). Máy bay này đã được kích hoạt thiết bị định vị, cố ý làm lộ đường bay. RC-135V có thể thu thập tín hiệu chuẩn bị phóng tên lửa từ khoảng cách hàng trăm km bằng cảm biến điện tử tối tân.Trong khi đó, máy bay trinh sát RC-12X (Guardrail) của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đã xuất hiện trên không phận phía Bắc Seoul và khu vực lân cận. Các động thái này cho thấy Washington đang tăng cường bay trinh sát do nhận định miền Bắc sẽ có thể khiêu khích tiếp sau khi cắt đứt liên lạc với miền Nam.