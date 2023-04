Kim ngạch đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam giảm hơn 70% trong quý I năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam (MPI) ngày 10/4 cho biết kim ngạch đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý I năm 2023 là 474,4 triệu USD, giảm 70,4% (1,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước (1,67 tỷ USD). Số lượng dự án đầu tư là 344, giảm 16,9%.Tỷ trọng của doanh nghiệp Hàn Quốc trong tổng lượng xuất khẩu Việt Nam được ước tính là 35%, trong đó, các doanh nghiệp điện-điện tử như hãng điện tử Samsung chiếm 25%.Bên cạnh Hàn Quốc, các quốc gia lớn khác cũng giảm nguồn đầu tư vào Việt Nam.Số tiền đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong quý I là 319,4 triệu USD, giảm 46%; Singapore là 1,69 tỷ USD, giảm 26,3%; Trung Quốc là 551,7 triệu USD (-38,2%); Hong Kong là 451,1 triệu USD (-22,4%).Theo đó, tổng kim ngạch đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong quý I năm nay là khoảng 5,4 tỷ USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận mức thấp hơn cả thời kỳ mới bùng phát dịch COVID-19 vào năm 2020 và quý I năm 2021, và chỉ bằng 50% so với quý I năm 2019, trước thời kỳ đại dịch.Đặc biệt, đầu tư trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp nước ngoài nhắm tới nhiều nhất là sản xuất đã giảm mạnh.Tổng kim ngạch đầu tư vào nền công nghiệp sản xuất của Việt Nam trong quý I năm ngoái là 5,3 tỷ USD, song đã giảm 24,9% xuống còn 3,97 tỷ USD trong cùng kỳ năm nay.Kết quả này hoàn toàn khác với dự đoán rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ thay đổi địa bàn sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, do sự cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung và xu thế biến đổi mạng lưới cung cấp quốc tế.Một số lãnh đạo của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam chỉ ra lý do giảm nguồn đầu tư vào Việt Nam là hệ quả của việc Hà Nội siết chặt các quy định liên quan đến giấy phép lao động và xét duyệt cơ sở vật chất phòng chữa cháy.Thêm vào đó, còn có các yếu tố khác như việc các doanh nghiệp chuyển đổi mạng lưới cung cấp do Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, sự tăng trưởng của thị trường mới Ấn Độ, hay do lượng sản phẩm bán ra giảm và lãi suất cao do tình hình kinh tế thế giới đình trệ đã gây ra các vấn đề trong việc huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài .Phó Giám đốc Văn phòng Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Hà Nội Jo Eun-jin nêu ý kiến rằng Chính phủ Việt Nam cần tích cực đưa ra các giải pháp hợp tác với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư để khắc phục tình hình này.