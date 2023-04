Seoul tăng cường ứng phó với tội phạm ma túy nhắm tới trẻ vị thành niên

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/4 đã mở cuộc họp của các ban ngành liên quan về tội phạm ma túy và cho biết sẽ lập ra Ủy ban điều tra đặc biệt, đồng thời đề ra phương án đối phó chung giữa các cơ quan này về tội phạm ma túy nhắm vào trẻ vị thành niên.Theo Chính phủ, tội phạm ma túy trong vòng từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay đạt 2.600 người, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước (1.964 người). Lượng ma túy tịch thu được là 176,9 kg, tăng 57,4% so với năm 2022.Phương thức giao dịch ma túy cũng trở nên đa dạng hơn, như buôn lậu ma túy, phân phối trái phép ma túy dùng trong y tế thông qua trang web đen, mạng xã hội, sử dụng tiền ảo, hay phương thức trao đổi giấu mặt (đặt ma túy tại một điểm hẹn để người nhận tự đến lấy), gửi bưu phẩm quốc tế, mua từ nước ngoài.Hàn Quốc cho biết tình hình tội phạm ma túy tăng nhanh hiện nay đã vượt ra hẳn phạm vi sử dụng thuốc theo cá nhân, xuất hiện nhiều loại hình tội phạm mới với mục đích moi tiền từ bậc phụ huynh sau khi dụ dỗ trẻ vị thành niên sử dụng ma túy, thậm chí có thể dẫn đến tội phạm nghiêm trọng hơn như giết người trong trạng thái phê thuốc. Tội phạm ma túy còn buôn lậu cả súng từ nước ngoài, đe dọa an nguy của quốc gia và người dân.Do đó, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy bao gồm 840 nhân lực chuyên về điều tra ma túy thuộc Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát và Cơ quan thuế quốc gia, cùng đứng đầu bởi Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng, Cục trưởng Cục Hình sự.Chính phủ còn có kế hoạch sẽ tập trung vào điều tra các hoạt động cung cấp ma túy cho trẻ vị thành niên được ngụy trang là đồ uống tăng cường khả năng tập trung, phân phối ma túy qua mạng, đặc biệt sẽ siết chặt theo dõi các từ khóa chính như "tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung", "dành cho sĩ tử", "thuốc giảm cân".Trước đó, vào ngày 6/4, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi các cơ quan hữu quan về tội phạm ma túy ứng phó với hiện trạng ma túy đang lấn sâu vào lòng xã hội, sau vụ việc một nhóm người cung cấp nước uống có chứa ma túy cho trẻ vị thành niên ở khu trung tâm dạy thêm tại quận Gangnam (Seoul).