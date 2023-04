Dự báo nợ quốc gia Hàn Quốc tăng thêm hơn 50 tỷ USD trong năm 2023

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc công bố kết quả quyết toán Nhà nước năm tài khóa 2022, trong đó nợ quốc gia (gồm nợ chính quyền trung ương và địa phương) là 1.677.000 tỷ won (1.271,51 tỷ USD).Nợ quốc gia của Hàn Quốc từng đạt 723.200 tỷ won (548,42 tỷ USD) vào năm 2019, tăng lên 846.600 tỷ won (642 tỷ USD) vào năm 2020, rồi lên 970.700 tỷ won (736,1 tỷ USD) trong năm 2021 và cán mốc 1.000.000 tỷ won vào năm ngoái.Quy mô tăng trong năm 2019 là 42.700 tỷ won (32,4 tỷ USD), năm 2020 vọt lên 123.400 tỷ won (93,6 tỷ USD), năm 2021 là 124.100 tỷ won (94,12 tỷ USD), năm 2022 là 97.000 tỷ won (73,57 tỷ USD). Trong vòng ba năm qua, trung bình mỗi năm nợ quốc gia tăng khoảng 100.000 tỷ won (75,84 tỷ USD).Trong dự toán ngân sách năm 2023 được ấn định tại Quốc hội vào cuối năm ngoái, nợ quốc gia năm nay là 1.134.400 tỷ won (860,37 tỷ USD), có nghĩa là sẽ tăng thêm 66.700 tỷ won (50,6 tỷ USD).Cơ cấu nợ cũng xấu đi. Nợ quốc gia được chia thành "nợ tài chính" tức nợ có thể trả được mà không cần lấy từ ngân sách do có tài sản tương ứng, và "nợ do thâm hụt" phải trả bằng ngân sách như tiền thuế do không có hoặc thiếu tài sản tương ứng.Theo dự thảo ngân sách năm 2023 và Kế hoạch quản lý nợ quốc gia 2022-2026 mà Chính phủ trình lên Quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, nợ do thâm hụt sẽ tăng từ 678.200 tỷ won (514,37 tỷ USD) lên 721.500 tỷ won (547,21 tỷ USD) trong năm nay.Do nợ tăng nên tổng khoản tiền lãi phải trả cũng tăng theo, trong năm nay là 22.913 tỷ won (17,38 tỷ USD).