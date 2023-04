Hơn 300 người dân phải sơ tán vì cháy rừng ở thành phố Gangneung

Photo : YONHAP News

Theo Sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Gangwon, lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 11/4, tại khu vực phường Nangok, thành phố Gangneung của tỉnh này đã xảy ra một vụ cháy rừng, ngọn lửa lan nhanh tới khu vực nhà dân do gió thổi mạnh.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Cơ quan Lâm nghiệp tỉnh Gangwon đang nâng mức độ đối phó với vụ cháy rừng lên mức III, huy động 131 nhân lực và 35 trang thiết bị để dập lửa, nhưng vùng ven biển phía Đông Gangneung đang có gió thổi mạnh với vận tốc gió tối đa lên tới 29 m/s.Cơ quan Lâm nghiệp đã huy động 10 trực thăng dập lửa, nhưng do gió lớn khiến trực thăng không thể hoạt động bình thường, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tỉnh Gangwon thống kê sơ bộ đã có 40 nhà dân và nhà nghỉ, 1,7 triệu m² rừng bị ngọn lửa thiêu rụi. Hơn 300 người dân thuộc 147 hộ gia đình đã sơ tán đến các trường học, nhà thi đấu lân cận ở Gangneung. Toàn bộ hơn 70 học sinh trường tiểu học Gyeongpodae gần đó đã được sơ tán sang trường khác hoặc cho về nhà.Ngọn lửa đang tiếp tục lan sang phía Bắc, tới gần khu vực bãi biển Sungut. Nơi xảy ra cháy rừng tập trung đông nhiều nhà dân và cơ sở lưu trú, ngọn lửa lại liên tục đổi chiều, lan rộng với tốc độ nhanh chóng, nên dự kiến quy mô thiệt hại sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng hơn nữa.Chính quyền thành phố Gangneung đang phỏng đoán nguyên nhân xảy ra cháy rừng là do khi cây thông bị gãy do gió thổi mạnh đã chạm vào dây điện dẫn tới bùng lên ngọn lửa.Toàn khu vực ven biển phía Đông tỉnh Gangwon hiện đang được ban cảnh báo gió mạnh, vận tốc gió tối đa ở khu vực xã Yeongok, thành phố Gangneung là 26,7m/s.