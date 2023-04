Photo : YONHAP News

Tại lễ kỷ niệm 104 năm ngày thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (11/4/1919) diễn ra tại công viên độc lập Seodaemun ở Seoul sáng ngày 11/4, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Chính phủ lâm thời được sinh ra từ khát vọng về nền độc lập tự chủ của dân tộc thông qua phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3. Chính phủ lâm thời chính là gốc rễ vững chắc cho đất nước Hàn Quốc tự do và thịnh vượng ngày nay.Chính phủ lâm thời đã lập ra quốc hiệu "Đại Hàn Dân Quốc", tuyên bố về thể chế dân chủ cộng hòa, đảm bảo tự do, bình đẳng và quyền bầu cử cho người dân. Đây chính là một bước khởi đầu cho một trang sử mới, nhằm thiết lập chủ quyền người dân và năng lực dân chủ.Thủ tướng Han ca ngợi lịch sử đáng tự hào của Chính phủ lâm thời từ giáo dục dân tộc, gìn giữ "hồn dân tộc" cho tới các hoạt động ngoại giao trước cộng đồng quốc tế.Tiếp đó, Thủ tướng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sự cống hiến cao quý của các liệt sĩ, biết ơn sự hy sinh của những người có công với đất nước; cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để báo đáp những người có công sau khi nâng cấp Cơ quan về người có công thành Bộ.Ông Han Duck-soo nhấn mạnh đất nước Hàn Quốc ngày nay đang đối mặt với những thách thức mới, phải đối phó với sự thay đổi trật tự thế giới, khủng hoảng toàn cầu chồng chất, tiếp tục phát triển quốc gia khi mà mọi người dân đều đang được hưởng tự do và hòa bình.Chính phủ phải đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc hơn nữa chủ nghĩa tự do dân chủ; xóa bỏ những quy chế không cần thiết, đổi mới công nghệ một cách mạnh mẽ, bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới để đưa đất nước ngày càng thịnh vượng.Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hàn Quốc đang nằm trong top các quốc gia đứng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực như sức mạnh kinh tế, quốc phòng. Chính phủ sẽ kế thừa ý nguyện của các liệt sĩ, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc được ra đời tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 11/4/1919, hợp nhất từ 7 Chính phủ lâm thời được thành lập trong và ngoài nước trước và sau phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919.