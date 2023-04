Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật được nối lại sau ba năm tạm ngưng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 14/4 tới.Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật đã được tiến hành cho đến năm 2020, sau đó bị tạm dừng do mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng xấu đi.Sự kiện lần này sẽ có sự tham gia của Trưởng phòng chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Huh Tae-keun, Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Vụ trưởng Vụ chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masuda Kazuo.Bộ Quốc phòng cho biết tại buổi Đối thoại được tổ chức trở lại sau ba năm sắp tới, Seoul, Washington và Tokyo dự kiến sẽ thảo luận chặt chẽ về mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, tình hình an ninh trong khu vực và phương hướng xúc tiến hợp tác quốc phòng, quân sự giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã dùng cụm từ "hợp tác quân sự" giữa ba bên để thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại lần này, thay vì dùng cụm từ "hợp tác an ninh" mà quân đội từ trước đến nay vẫn dùng để đề cập đến giao lưu quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.Một quan chức quân đội giải thích điều này là nhằm phản ánh thực tế việc đẩy mạnh hợp tác quân sự giữa ba nước như tập trận quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.