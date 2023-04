Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/4 công bố đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%/năm, hai lần đóng băng lãi suất liên tiếp.Từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 1 năm nay, BOK đã tổng cộng 7 lần nâng lãi suất liên tiếp, sau đó đóng băng lãi suất vào tháng 2.Quyết định giữ nguyên lãi suất của BOK lần này được phân tích là do lo ngại về việc giá tiêu dùng tăng chậm lại và bất ổn tài chính từ vụ ngân hàng Silicon Valley (SVB) Mỹ phá sản.Trước tiên, trong tháng trước, giá tiêu dùng tăng 4,2%, thấp nhất trong vòng một năm qua. Trong biên bản quyết định về phương hướng chính sách tiền tệ công bố cùng ngày, BOK cho biết kể từ sau quý II, mức tăng giá tiêu dùng dự kiến sẽ rơi xuống ngưỡng 3%, tăng chậm lại. Giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng ở ngưỡng 3,5% như dự báo hồi tháng 2 của BOK. Ngoài ra, vụ ngân hàng SVB của Mỹ bị phá sản đang khiến cho rủi ro ở lĩnh vực tài chính ngày càng lớn dần, có thể kéo tụt nền kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay có thể sẽ thấp hơn một chút so với dự báo hồi tháng 2 là 1,6%.Tóm lại, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong nước sẽ thấp đi, trong khi giá cả tăng chậm lại, nhưng ẫn sẽ vượt mục tiêu đề ra của BOK trong thời gian tới. Do đó, Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ, xem xét thêm về việc cần thiết nâng tiếp lãi suất hay không.Với quyết định đóng băng lần này, chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc với Mỹ tiếp tục ở ngưỡng tối đa 1,5%. Lãi suất cơ bản của Mỹ hiện đang là 4,75%-5%.