Hàn Quốc nhận định vụ Washington nghe lén Seoul là bịa đặt

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế Incheon trước khi lên đường sang Mỹ vào ngày 11/4, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã điện đàm trao đổi, chia sẻ chung nhận định rằng phần lớn nội dung đưa tin của truyền thông về nghi ngờ cơ quan tình báo Mỹ nghe lén Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc là bịa đặt.Tuy nhiên, do đây là vấn đề nội bộ nước Mỹ nên Washington sẽ làm rõ về toàn bộ quá trình, thế lực đứng sau vụ việc thông qua Bộ Tư pháp nước này, nên dự kiến sẽ mất tương đối thời gian.Ngoài ra, ông Kim cũng khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh cuối tháng này.Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về năng lực tình báo. Kể từ sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức, trong vòng 11 tháng qua, Mỹ đã chia sẻ với Hàn Quốc thông tin ở gần như mọi lĩnh vực và cùng triển khai với Seoul các hoạt động tình báo quan trọng. Việc được chia sẻ và phối hợp hoạt động với năng lực, nguồn lực tình báo của Mỹ là tài sản lớn đối với Hàn Quốc. Nhân cơ hội này, niềm tin đôi bên sẽ càng được củng cố hơn.Ông Kim nhấn mạnh chuyến thăm Mỹ kéo dài 5 ngày lần này là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Washington của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối tháng, không phải về tranh cãi Mỹ nghe lén Hàn Quốc.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống cũng bác bỏ nghi ngờ Mỹ nghe lén Hàn Quốc là lời bịa đặt phi lý. Trụ sở Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan được trang bị hệ thống chống nghe lén nghiêm ngặt hơn nhiều so với Phủ Tổng thống trước đây. Việc đảng đối lập liên hệ nghi ngờ này với việc di dời Văn phòng Tổng thống chính là xâm hại lợi ích quốc gia, tự gây hại về mặt ngoại giao, làm lung lay quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ giữa đúng thời điểm quan trọng phải phát triển quan hệ đồng minh tình báo giữa hai nước.