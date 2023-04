Photo : YONHAP News

Công ty môi giới bản quyền văn học BC Agency cho biết chỉ nửa năm sau khi ra mắt độc giả Anh, cuốn tản văn bán chạy nhất của tác giả Baek Se-hee mang tên "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki" (tựa Việt: "Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki") đã bán ra được 100.000 bản tại xứ xở sương mù (gồm cả sách giấy và sách điện tử).Sách được dịch sang tiếng Anh và phát hành tại nước này vào trung tuần tháng 6 năm ngoái, được nhà xuất bản danh tiếng Bloomsbury mua bản quyền. Đây chính là nhà xuất bản phát hành sê-ri "Harry Potter" đình đám.Sách đã được xuất bản tại 17 nước, trong đó có Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan, và đang đàm phán hợp đồng bản quyền với Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà xuất bản Bloomsbury cũng đã hoàn tất hợp đồng mua bản quyền phần 2 của cuốn sách này."Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki" là một cuốn tản văn trong đó tác giả, người đang điều trị chứng trầm cảm, tự sự về những cảm nhận của riêng mình một cách hết sức chân thực. Sách được xuất bản tại Hàn Quốc vào năm 2018, với 500.000 bản sách giấy được bán ra.Công ty xuất bản Heun, đơn vị xuất bản cuốn sách này trong nước, phân tích rằng việc thành viên RM của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đăng tải trên mạng xã hội về việc đọc cuốn sách này, đã tác động tích cực tới doanh số bán sách trong và ngoài nước.