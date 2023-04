Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Washington trong vòng hai ngày 11-12/4 (giờ địa phương).Đối thoại lần này có sự tham gia của quan chức ngoại giao, quốc phòng hai nước như Trưởng phòng Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Huh Tae-keun, phía Mỹ có Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Siddharth Mohandas.Đối thoại lần này sẽ tập trung thảo luận về phối hợp chính sách Hàn-Mỹ nhằm răn đe và đối phó với tên lửa, hạt nhân Bắc Triều Tiên; tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Mỹ, trong đó bao gồm "chiếc ô hạt nhân", sửa đổi Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ (TDS); tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực, bao gồm hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Tiếp đó, quan chức hai bên cũng sẽ trao đổi toàn diện về các vấn đề đồng minh, an ninh, như tăng cường hợp tác khoa học công nghệ quốc phòng, vũ trụ và không gian mạng; xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện; phương án tăng cường hợp tác quốc phòng mới nhằm phát triển quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu.KIDD là một cơ chế thảo luận cấp cao được hai bên tổ chức từ năm 2011 nhằm thảo luận một cách kịp thời, hiệu quả về các vấn đề an ninh; được bao gồm Hội nghị cấp cao (Executive Session), Hội nghị sáng kiến chính sách an ninh (SPI), Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC), Nhóm công tác Hàn-Mỹ về chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện (COTWG).Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ lần thứ 21 đã được tổ chức vào tháng 8 năm ngoái tại Seoul.Hai ngày sau khi kết thúc KIDD, vào ngày 14/4 sẽ tiếp tục diễn ra Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT), thảo luận về phương án chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực.