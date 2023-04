Hàn Quốc phạt Google gần 32 triệu USD vì lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường chợ ứng dụng

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giao dịch công bằng Hàn Quốc (FTC) đã quyết định phạt hãng Google 42,1 tỷ won (31,93 triệu USD) vì hành vi không công bằng của hãng đó là thống trị thị trường ứng dụng trên điện thoại di động.Ủy ban đã ra quyết định trên với nhận định Google đã cản trở các công ty game Hàn Quốc tăng trưởng bằng cách ép buộc các công ty này chỉ được ra mắt ứng dụng trên nền tảng Google Play Store.Vào năm 2016, ba hãng viễn thông của Hàn Quốc đã cho ra mắt chợ ứng dụng One Store, cho phép người dùng có thể tải các ứng dụng về smartphone, và để cạnh tranh với Google Play Store, chợ ứng dụng đang chiếm thị phần số một thế giới.Khi đó, các công ty game có kế hoạch sẽ phát hành trò chơi mới đồng thời trên cả One Store và Google Play Store. Tuy nhiên, kết quả điều tra của FTC cho thấy hãng Google đã cam kết với các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ như cho hiển thị game ở phía trên của màn hình điện thoại, hay xuất khẩu ra nước ngoài, với điều kiện là phải phát hành độc quyền game mới trên chợ ứng dụng của hãng. Cuối cùng, các doanh nghiệp đã phải từ bỏ việc ra mắt trò chơi mới trên One Store.Ủy ban giao dịch công bằng cho biết trong vòng hai năm từ năm 2016, Google đã ép buộc các hãng game lớn, hay vừa và nhỏ ra mắt game mới độc quyền với phương thức như trên.Một quan chức thuộc FTC cho biết Google đã phân loại các công ty phát hành game làm 5 cấp dựa theo khả năng các công ty này ra mắt game đồng thời trên cả One Store và Goolge Play Store, và lập chiến lược đối phó theo từng cấp độ nhằm đảm bảo để các công ty game ra mắt trò chơi độc quyền trên chợ ứng dụng của Google.Theo FTC, việc Google lạm dụng vị thế độc chiếm trên thị trường, sử dụng thủ đoạn không công bằng như trên đã khiến các trò chơi mới không thể ra mắt bình thường trên chợ ứng dụng của đối thủ cạnh tranh, làm đối thủ cạnh tranh liên tục bị giảm doanh thu. Đặc biệt, việc khôi phục lại tính cạnh tranh trên thị trường là vô cùng quan trọng bởi hành vi độc chiếm thị trường chợ ứng dụng có thể ảnh hưởng xấu tới toàn bộ hệ sinh thái di động liên quan.