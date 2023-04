Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới khi đặt chân tới sân bay Dulles gần thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 11/4 (giờ địa phương), Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết nghi ngờ Mỹ nghe lén Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc là có sự can thiệp của bên thứ ba, Seoul vẫn chưa phát hiện được rằng Washington có ý đồ xấu hay nghe lén Hàn Quốc.Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon khi lên đường thăm Mỹ, ông Kim đã phát biểu rằng Seoul và Washington cùng chung nhận định là phần lớn nội dung nghi ngờ mà truyền thông đưa tin là bịa đặt. Ông cũng nói thêm sẽ không truyền đạt lập trường nào với Mỹ về vấn đề này, bởi đây là nghi ngờ do một thế lực nào đó bịa đặt ra.Quan chức Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đưa ra lập trường và đang tiến hành điều tra. Do vấn đề này vẫn chưa được làm rõ, nên phía Seoul sẽ không vội vàng nêu lập trường cụ thể, mà sẽ chờ đợi thêm.Liên quan tới nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp sửa diễn ra vào cuối tháng này, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng, từ các vấn đề an ninh kinh tế, an ninh quân sự, cho đến văn hóa xã hội.Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap ngày 12/4, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề xuất trước về việc điện đàm trao đổi liên quan tới nghi ngờ Washington nghe lén Seoul, và hai bên đánh giá chung rằng phần lớn các văn kiện bị rò rỉ là bịa đặt. Văn phòng Tổng thống nhận định tranh cãi lần này đang dần khép lại, cho thấy Seoul dự kiến sẽ không yêu cầu Washington xin lỗi như yêu cầu của đảng đối lập.Trước đó, vào ngày 8/4, tờ Thời báo New York của Mỹ lần đầu đưa tin về một văn kiện bị rò rỉ, cho thấy cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén trên diện rộng với các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc. Vụ việc gây lo ngại có thể ảnh hưởng xấu tới lòng tin giữa hai nước Hàn-Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp sửa diễn ra vào ngày 26/4 nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh song phương.Tuy nhiên, các nước đương sự như Hàn Quốc, Pháp, Israel đồng loạt lên tiếng rằng nội dung văn kiện này là sai sự thật. Trước tình huống trớ trêu này, Chính phủ Mỹ đã tích cực trao đổi, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh đối tác để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.