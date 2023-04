Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon ngày 12/4 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon), nơi bị thiệt hại lớn do trận cháy rừng một ngày trước, là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Các ban ngành hữu quan Chính phủ sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra, tính toán chi phí cần thiết để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ sớm cho chính quyền địa phương.Tổng thống Yoon cũng đã chỉ thị cho Quyền Bộ trưởng Hành chính và an toàn Han Chang-seob phải dốc toàn lực để hỗ trợ khắc phục thiệt hại cháy rừng, để người dân bị thiệt hại có thể sớm quay trở lại đời sống thường nhật.Khu vực thảm họa đặc biệt được Tổng thống chỉ định nhằm khôi phục thiệt hại do một thảm họa quy mô lớn, địa phương được chỉ định sẽ được Chính phủ hỗ trợ đặc biệt về đối sách ứng phó khẩn cấp, cứu hộ thiên tai, và các biện pháp hỗ trợ về hành chính, tài chính, ưu đãi thuế cần thiết khác.Vào ngày 5/4 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã tuyên bố 10 thành phố, quận, huyện thuộc tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Daegu, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang là Khu vực thảm họa đặc biệt do bị thiệt hại lớn vì cháy rừng.Vụ cháy rừng ở thành phố Gangneung bùng lên vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 11/4, tại khu vực phường Gyeongpo. Ngọn lửa đã được dập tắt 8 tiếng sau đó, vào lúc 4 giờ chiều. Theo thống kê sơ bộ, một người dân ngoài 80 tuổi đã bị thiệt mạng, 15 người gồm người dân và lính cứu hỏa bị bỏng. 40 ngôi nhà, 31 cơ sở lưu trú bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc một phần. Một số di sản văn hóa của thành phố Gangneung cũng bị hư hại, khoảng 370 héc-ta rừng bị thiêu rụi.Vào thời điểm hỏa hoạn, đã có hơn 500 người dân phải sơ tán tới nơi an toàn, một số đã được quay trở về nhà. Tuy nhiên, những người dân mất nhà cửa vẫn đang phải sinh hoạt tại các cơ sở lưu trú tạm thời, chờ đối sách hỗ trợ từ địa phương và Chính phủ.