Viện Khoa học Mỹ ước tính miền Bắc sở hữu 45 vũ khí hạt nhân

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 12/4 đưa tin Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS), một cơ sở của Mỹ chuyên nghiên cứu các vấn đề an ninh hạt nhân, ngày 10/4 đã công bố báo cáo về kho lưu trữ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Báo cáo này cho rằng tính đến cuối năm ngoái, miền Bắc sở hữu các loại vũ khí phân hạch hạt nhân đơn thuần hay vũ khí phân hạch hạt nhân tổng hợp có plutonium và uranium được làm giàu, vũ khí tổng hợp như bom nhiệt hạch (bom hydro). Tùy theo từng trường hợp, nước này có thể chế tạo khoảng 35-65 vũ khí, số vũ khí trung vị theo từng loại là 45.Con số dự đoán này được tính toán dựa trên sản lượng plutonium và uranium dùng cho vũ khí của Bắc Triều Tiên.Thông thường, sản lượng vật liệu hạt nhân trọng tâm thường được ước tính thông qua dữ liệu thu thập từ vệ tinh thương mại, tuyên bố của Bình Nhưỡng, báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), song hiện đang rất khó để xác nhận con số chính xác của miền Bắc.Theo Giám đốc ISIS David Albright, Bắc Triều Tiên có thể sản xuất từ 4 đến 12 vũ khí hạt nhân trong một năm. Đặc biệt, đường kính của đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 mà nước này công bố gần đây được ước tính là 40-45 cm, sức công phá khoảng 10 kt (kiloton, 1kt tương đương sức công phá của 1.000 tấn thuốc nổ TNT), là vũ khí phân hạch có khả năng phát nổ trên không.Trước đó, vào cuối tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố kế hoạch gia tăng lượng đầu đạn hạt nhân theo cấp số nhân trong Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII lần 6.Báo cáo trên cho rằng khó có thể phân tích chính xác các thông số kỹ thuật, và khó xác nhận được lời tuyên bố của Chủ tịch Kim đề cập đến việc lắp đặt nhiều máy bơm ly tâm là nhằm tăng cường sản lượng uranium dùng cho vũ khí, hay là vận hành lò phản ứng nước nhẹ ở Yongbyon để tăng sản lượng plutonium.Ngoài ra, ISIS nhận định Bình Nhưỡng đang sở hữu mọi phương tiện để làm giàu uranium dùng cho vũ khí và plutonium, và có khả năng nước này còn có một hoặc hai nhà máy ly tâm bí mật ngoài cơ sở Yongbyon.Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) ngày 28/3 cũng đã ước tính miền Bắc sở hữu hơn 30 đầu đạn hạt nhân.