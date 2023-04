Seoul sẽ cho Washington mượn đạn pháo cỡ nòng 155 mm

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ Chính phủ và giới doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/4, Hàn Quốc gần đây đã ký thỏa thuận có nội dung cho Mỹ mượn đạn pháo cỡ nòng 155 mm.Trong số này có thể bao gồm một phần đạn pháo do doanh nghiệp trong nước sản xuất, nhưng cũng có khả năng Hàn Quốc cho Mỹ mượn một phần đạn pháo mà quân đội đang sở hữu.Seoul từng mua lại từ Washington vào năm 2008 số đạn pháo vốn thuộc Kho dự trữ chiến tranh cho đồng minh đặt tại Hàn Quốc (WRSA-K) của Mỹ từng được chuyển đến trong những năm 1970. Một quan chức quân đội cho biết mặc dù những đạn pháo này đã có niên hạn từ lâu, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Số lượng mà Seoul cho mượn được phỏng đoán là từ 330.000 đến 500.000 quả đạn pháo.Theo văn kiện mật của Chính phủ Mỹ bị rò rỉ trên mạng trực tuyến gần đây có nội dung Mỹ ước tính cần 330.000 đạn pháo cỡ nòng 155 mm từ Hàn Quốc.Thời gian mượn có thể linh hoạt tùy theo thời gian cần thiết mà Washington có thể sắp xếp trả lại cho Seoul. Phương thức trả lại có thể là Mỹ tự sản xuất, hoặc sản xuất tại nước thứ ba, hoặc trả lại bằng tiền mặt cho Hàn Quốc.Trong năm ngoái, Washington cũng nhập đạn pháo từ Hàn Quốc để lấp kho đạn dược bị thiếu hụt do cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.Tờ Thời báo Phố Wall (WSJ) tháng 11 năm ngoái đưa tin rằng Mỹ đã mua 100.000 đạn pháo cỡ nòng 155 mm từ Hàn Quốc, sau đó có kế hoạch chuyển cho Ukraine. Sau đó, doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp thêm đạn pháo.Việc Chính phủ Hàn Quốc lựa chọn phương thức cho mượn thay vì xuất khẩu đạn pháo cho Mỹ được phân tích là nhằm giảm thiểu sự liên đới tới việc hỗ trợ gián tiếp vũ khí sát thương cho Ukraine thông qua Mỹ.Trong năm ngoái khi xuất khẩu đạn pháo cho Mỹ, Seoul cũng đặt điều kiện là "Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng", nhưng trên thực tế có phân tích cho rằng rốt cuộc đạn pháo do Hàn Quốc sản xuất vẫn được chuyển đến Ukraine. Nếu cho mượn thì trong trường hợp số đạn pháo này được sử dụng tại Ukraine, khiến Nga phản đối, thì Seoul vẫn có thể yêu cầu Washington thu hồi lại số đạn pháo này.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn khẳng định lập trường là không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, và điều kiện xuất khẩu vũ khí sát thương sang Mỹ đó là Washington phải là bên sử dụng cuối cùng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không phủ nhận cũng không xác nhận về phương án cho Mỹ mượn đạn pháo.Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cùng ngày cũng từ chối xác nhận về việc cho Mỹ mượn đạn pháo, chỉ tái khẳng định lập trường không đổi về việc không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine của Chính phủ Hàn Quốc.