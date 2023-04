Hình ảnh vệ tinh cho thấy miền Bắc đang sử dụng trái phép nhà máy Hàn Quốc tại khu công nghiệp Gaesung

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 12/4 đã đăng các hình ảnh chụp từ vệ tinh Planet Labs hôm 9/4 cho thấy nhiều chiếc xe buýt đã dừng phía trước khu vực công ty vừa và nhỏ Hàn Quốc JC Com đặt tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên.Theo đó, VOA cho rằng khả năng cao miền Bắc đang huy động người lao động để hoạt động trái phép tại JC Com hoặc các nhà máy lân cận.Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã từng đăng tin về hình ảnh 8-9 xe buýt đậu định kỳ trước tòa nhà công ty JC Com từ tháng 8/2021, số lượng xe lần này là tương tự.Một chiếc xe buýt ước tính có thể chở từ 25 người đến tối đa 50 người, tổng số người lao động di chuyển bằng xe buýt có thể lên tới tối đa 450 người.Thêm vào đó, hình ảnh chụp được từ vệ tinh còn có các vật thể lớn màu trắng tại khu đất trống phía trước nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc SJ-GS trong khu công nghiệp Gaesung, được phỏng đoán là xe tải.Các nhà máy Hàn Quốc nằm trong khu công nghiệp này đã bị Seoul đóng cửa vào năm 2016 do miền Bắc tiến hành thử nghiệm tên lửa hạt nhân, song có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang vận hành trái phép các cơ sở này.Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 11/4 đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Triều Tiên sử dụng trái phép các thiết bị của doanh nghiệp Hàn Quốc bên trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung.