Tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên lại rải truyền đơn sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đài Bắc Triều Tiên tự do, một đài phát thanh tư nhân của Hàn Quốc chuyên về miền Bắc, ngày 12/4 cho biết một tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên, tự xưng là "Những người tị nạn Bắc Triều Tiên đấu tranh vì tự do hóa miền Bắc" ngày 9/3 vừa qua đã thả 12 quả bóng bay cỡ lớn chứa 120.000 tờ truyền đơn và 3.000 USB sang Bắc Triều Tiên​.Truyền đơn có nội dung chỉ trích sự cai trị "cha truyền con nối" của gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim và việc chính quyền miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa. Trong các USB chứa "Câu chuyện một người tị nạn miền Bắc trở thành Ủy viên tối cao của đảng bảo thủ tại Hàn Quốc", ở đây chỉ nghị sĩ Thae Yong-ho (đảng Sức mạnh quốc dân) xuất thân là người tị nạn miền Bắc; và "Thông điệp của nghị sĩ Thượng, Hạ viện Mỹ gửi tới người dân Bắc Triều Tiên".Theo kết quả thiết bị định vị GPS được gắn trên các quả bóng cỡ lớn này, 11 trong 12 quả bóng đã bay tới khu vực tỉnh Bắc và Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên.Đây là lần đầu tiên tổ chức người tị nạn miền Bắc công khai việc thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, kể từ sau vụ rải truyền đơn của Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái.Giám đốc Đài Bắc Triều Tiên tự do Kim Seong-min trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap cho biết tổ chức người tị nạn không thể đứng im trước hành vi khiêu khích của chính quyền Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tổ chức nói trên không thể tiết lộ tên thật do vướng quy chế xử phạt theo luật hiện hành, nên chỉ tự giới thiệu là "Những người tị nạn Bắc Triều Tiên đấu tranh vì tự do hóa miền Bắc".Theo Luật về phát triển quan hệ liên Triều, hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên có thể bị phạt tù tối đa 3 năm và phạt tiền 30 triệu won (22.600 USD). Tuy nhiên, Bộ Thống nhất gần đây đã nêu lập trường rằng điều khoản này vi hiến, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se trong bài phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào tháng trước đã chỉ trích đây là một điều khoản tồi tệ.