Hàn Quốc dự kiến phóng lần ba tên lửa đẩy vũ trụ Nuri vào ngày 24/5

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 11/4 đã mở cuộc họp của Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri, quyết định ngày dự kiến phóng lần ba tên lửa đẩy vũ trụ này là vào ngày 24/5, và thời gian phóng dự kiến là lúc 6 giờ 24 phút tối (± 30 phút). Ngày giờ phóng có thể thay đổi tùy theo tình hình khí tượng, xê dịch trong khoảng từ ngày 25-31/5.Ủy ban quản lý phóng tên lửa cho biết lịch trình trên đã được cân nhắc chặt chẽ các điều kiện phóng như công tác chuẩn bị, lịch trình lắp vệ tinh lên tên lửa, kế hoạch kiểm tra lần cuối, tình hình khí tượng, môi trường vũ trụ, khả năng va chạm với vật thể không gian.Trong vụ phóng lần ba này, tên lửa Nuri sẽ lần đầu được lắp vệ tinh thực thay vì lắp vệ tinh mô phỏng trong hai lần phóng trước đó.Vệ tinh chính lắp trên tên lửa Nuri sẽ là vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 do Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. Vệ tinh phụ gồm 4 vệ tinh quan trắc thời tiết vũ trụ do Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) phát triển, và ba vệ tinh do ba đơn vị tư nhân phát triển (Justek, Lumir, Kairo Space).Hiện tại, tên lửa Nuri đã được hoàn tất lắp ráp tầng 1 và tầng 2 tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla), và đang được tiến hành thử nghiệm các tính năng. 8 vệ tinh lắp vào tầng 3 đang được tiến hành thử nghiệm môi trường lần cuối.Các vệ tinh sẽ được chuyển tới Trung tâm vũ trụ Naro trong hai ngày 1-2/5, sau đó được chuyển vào trong kho. Trong vòng ba tuần sau đó, vệ tinh sẽ được lắp vào tầng 3 của tên lửa, các công tác lắp ráp tầng 3 với tầng 1 và 2 cũng sẽ được hoàn tất.Trong tháng 3 đã diễn ra cuộc diễn tập kiểm soát an toàn phóng, nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình phóng thực tế. Trong cuối tháng này sẽ tiếp tục diễn ra đợt diễn tập tổng hợp kiểm tra lần cuối, với sự tham gia của 11 cơ quan Chính phủ, quân đội và địa phương.Thứ trưởng Bộ Khoa học Oh Tae-seok nhấn mạnh vụ phóng lần ba sắp tới mang ý nghĩa rất lớn, vừa là lần đầu tiên Hàn Quốc lắp vệ tinh thực lên tên lửa Nuri, vừa là lần đầu tiên có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân. Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ, các doanh nghiệp tham gia đang dốc toàn lực chuẩn bị, Bộ Khoa học cũng sẽ nỗ lực hết sức để vụ phóng diễn ra thành công.