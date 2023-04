Hai Tổng liên đoàn lao động lớn hối thúc Chính phủ xóa bỏ dự luật kéo dài thời gian làm việc

Photo : YONHAP News

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc ngày 12/4 đã mở buổi họp báo, chỉ trích dự thảo sửa đổi về thời gian làm việc, có nội dung cho phép thời gian làm việc tối đa 69 tiếng/tuần là một dự luật tồi tệ, hối thúc Chính phủ xóa bỏ dự luật này.Hai Tổng liên đoàn tuyên bố sẽ trình ý kiến lên Chính phủ về dự thảo điều chỉnh thời gian làm việc cho tới ngày 17/4, thời điểm kết thúc đăng công báo dự luật của Chính phủ.Tổng liên đoàn lao động Dân chủ chỉ trích qua dự luật này, Chính phủ đã làm rõ mục tiêu chính sách là vô hiệu hóa mức trần thời gian làm việc 52 tiếng/tuần, cho phép người lao động làm việc trong thời gian dài 69 tiếng, gần gấp đôi thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành là 40 tiếng/tuần.Ngoài vấn đề về kéo dài thời gian làm việc, hai Tổng liên đoàn này cũng chỉ ra các vấn đề cụ thể trong dự thảo của Chính phủ, như việc áp dụng chế độ "đại diện một phần người lao động", cho rằng ý tưởng này đi ngược lại thỏa thuận lao động, vô hiệu hóa quyền thương lượng của công đoàn, tổ chức đại diện cho người lao động, sẽ dẫn tới sự thay đổi bất lợi về điều kiện làm việc.Ngoài ra, ý tưởng của Chính phủ về "tài khoản tiết kiệm thời gian lao động" cho phép người lao động tích lũy thời gian làm thêm giờ ban đêm hay ngày nghỉ lễ vào "tài khoản riêng" để có thể dồn nghỉ phép sau đó, trên thực tế chỉ nhằm tuyên truyền, hoàn toàn quay lưng với một thực trạng là người lao động thậm chí không thể được nghỉ phép theo ý muốn.Hai tổ chức này nhấn mạnh dự thảo của Chính phủ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khía cạnh an toàn lao động, tức chính sự an toàn và tính mạng của người lao động. Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc dẫn nghiên cứu của Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc, cho thấy rủi ro xảy ra tai nạn lao động ở người làm việc trên 52 tiếng/tuần cao gấp hơn 4 lần so với người làm việc dưới 40 tiếng/tuần.Hai Tổng liên đoàn cảnh báo sẽ tiến hành đấu tranh trên toàn quốc vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 tới nếu Chính phủ trình dự thảo lên Quốc hội, đồng thời tích cực đối phó như tổ chức các buổi thảo luận nhằm ngăn cản dự luật của Quốc hội.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/4 đã có buổi gặp mặt với nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ để trao đổi về dự thảo đang gây tranh cãi này; nhấn mạnh sẽ không thực thi phương án sửa đổi nào đi ngược lại mong muốn của người lao động.