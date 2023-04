Hạt vi nhựa được phát hiện trong cơ thể nhiều loại cá heo và cá voi chết trên bờ biển Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một bài luận văn đăng trên số tháng 4 ngày 12/4 của tạp chí học thuật về ô nhiễm vùng biển cho biết có 1.902 hạt vi nhựa (có kích thước dưới 5 mm) được phát hiện trong cơ thể của 12 động vật biển cỡ lớn chết trên vùng bờ biển Hàn Quốc từ năm 2019-2021.Các hạt vi nhựa này nằm trong cơ quan tiêu hóa của 7 con cá heo không vây, một cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương, một cá heo mũi chai, một cá heo thường và hai con rùa quản đồng, bình quân khoảng 3,34 hạt/1g cân nặng, chiều dài đa dạng từ 27,63-4.596 µm, chiều dài bình quân là 273,2 µm.Xét theo chất liệu, nhiều nhất là nhựa PP với 44%, nhựa PET (17%), nhựa PE (11%).Số hạt vi nhựa phát hiện trên cá heo không vây là 1,67-11,63 hạt trên một đơn vị cân nặng, cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương là 3,94 hạt, rùa quản đồng là 0,34-1,94 hạt, cá heo thường là 0,48 hạt, cá heo mũi chai Ấn Độ Dương là 0,46 hạt.Lý do hạt vi nhựa được phát hiện nhiều nhất trên cơ thể cá heo không vây được cho là vì loài cá heo này sinh sống ở vùng nước nông dưới 100m. Loài sống càng gần khu vực ven biển thì nguy cơ nuốt phải hạt vi nhựa trên mặt đất càng cao.Tuy nhiên, lý do mà lượng vi nhựa trong cơ thể cá heo mũi chai Ấn Độ Dương, loài cá heo cũng có môi trường sống ở vùng nước nông như cá heo không vây, lại tương đối thấp thì vẫn chưa được xác định, có thể là do tập tính ăn uống khác nhau.Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương có thể ăn phải hạt vi nhựa trong quá trình sàng lọc các loài giáp xác và sinh vật phù du để nuốt sau khi hớp một lượng nước biển. Trong khi đó, các loài cá có vú dùng răng như cá heo không vây lại thường gián tiếp ăn phải hạt vi nhựa thông qua con mồi.Nghiên cứu lần này không thể kiểm chứng ảnh hưởng của hạt vi nhựa lên độ trưởng thành và kích thước cơ thể của các loài động vật biển cỡ lớn.Tuy nhiên, hạt vi nhựa có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan tiêu hóa của các loài cá, chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) và kim loại nặng tích lũy trong cơ thể cũng có thể gây hại đến động vật biển cỡ lớn.Một giáo sư trường Đại học Inha tham gia nghiên cứu nhận định các loài sinh vật biển cỡ lớn đứng đầu trong chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái đại dương có thể được xem là "tấm gương" của loài người, theo đó con người cần phải nâng cao cảnh giác về khả năng bản thân cũng sẽ bị "ô nhiễm" bởi hạt vi nhựa.Mặt khác, cá heo không vây, cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương,​ cá heo mũi chai Ấn Độ Dương, cá heo thường và rùa quản đồng là các loài cần được bảo tồn và được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đưa vào danh sách đỏ.