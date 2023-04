Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 12/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã trả lời chất vấn của các nghị sĩ đảng đối lập về nghi ngờ Mỹ nghe lén Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc gần đây.Trước chỉ trích Chính phủ có thái độ "đáng nhục nhã" và cách tiếp cận vấn đề thiếu trách nhiệm, Ngoại trưởng Park cho biết sẽ nỗ lực để đưa ra kết luận có sức thuyết phục đối với người dân trong khuôn khổ chủ quyền và lợi ích quốc gia.Ông Park còn cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm về ngoại giao và kêu gọi không nên đưa ra giả thiết thiếu chính xác. Ông cũng nói thêm Seoul đã yêu cầu Washington giải thích lý do và thực hư về vụ việc.Trong khi các nghị sĩ đảng đối lập nhấn mạnh Chính phủ phải có thái độ cứng rắn đối với Mỹ, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là xác nhận tính thực hư của thông tin.Ngoài ra, Washington cũng đang xem đây là vấn đề nghiêm trọng và có ý định sẽ trao đổi ý kiến và hợp tác chặt chẽ với Seoul. Ông Park đánh giá sẽ không có khó khăn nào trong quá trình làm việc song phương vì hai nước là đồng minh bình đẳng có sự tín nhiệm mạnh mẽ lẫn nhau.Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng xem việc nghe lén là một hành động thiếu đúng đắn, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia; đồng thời cho biết đang áp dụng các đối sách an ninh để chống nghe lén.Về phát ngôn của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo vào ngày 11/4 cho rằng phần lớn nội dung nghi ngờ nghe lén mà truyền thông đưa tin là "bịa đặt", Ngoại trưởng Park Jin đã bênh vực ông Kim vì cho rằng lời nói này là có căn cứ.