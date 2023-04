Photo : YONHAP News

Từ ngày 12/4 (giờ địa phương), Thư viện quốc gia Pháp tổ chức buổi triển lãm về lịch sử in ấn, trong đó trưng bày “Trực chỉ tâm thể yếu tiết" (Jikjishimcheyocheol, viết tắt là "Jikji" (Trực chỉ)), bản in bằng chữ kim loại lâu đời nhất thế giới hiện nay.Đây là lần đầu tiên Jikji được công bố trước công chúng, 50 năm sau buổi triển lãm "Bảo vật phương Đông" cũng tại Thư viện này.Phía Thư viện bày tỏ hy vọng triển lãm lần này sẽ góp phần giới thiệu rộng rãi với công chúng rằng kỹ thuật in bằng chữ kim loại lâu đời nhất thế giới này được ra đời tại Hàn Quốc.Một quan chức thư viện nhấn mạnh Jikji được in trước cả thời đại của Gutenberg, được biết đến là "ông tổ ngành in". Vẫn còn rất ít nghiên cứu về nội dung của Jikji, nên đây chính là một tài liệu quý giá ở lĩnh vực in ấn tại châu Âu.Jikji được in tại chùa Heungdeok (Hưng Đức), thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong vào năm 1377, cuối triều đại Goryeo (918 - 1392), là bản in bằng chữ kim loại lâu đời nhất thế giới, sớm hơn 78 năm so với Kinh thánh Gutenberg, cuốn sách đầu tiên được in bằng chữ kim loại tại châu Âu.Jikji được công nhận là di sản tư liệu thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào năm 2001. Bản gốc Jikji được in làm hai quyển, quyển I và quyển II, nhưng trong nước không có bản gốc nào, mà chỉ có quyển II được bảo quản tại Thư viện quốc gia Pháp.Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 16/7, giúp công chúng có thể tóm lược suốt chiều dài lịch sử của chữ in kim loại.