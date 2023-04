Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến sáng ngày 13/4, nước này đã ghi nhận thêm một ca mắc Mpox, tên gọi mới của bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc trong nước lên 9 ca.Bệnh nhân thứ 9 sống tại tỉnh Gyeonggi đã tìm đến cơ sở y tế vào ngày 12/4 sau khi có các triệu chứng phát ban trên da. Cơ sở trên nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm Mpox nên đã báo cáo lên trung tâm y tế khu vực. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với virus đậu mùa khỉ.Được biết, bệnh nhân số 9 không có lịch sử ra nước ngoài trong vòng ba tuần trước khi có triệu chứng đầu tiên, nên được xác nhận là do tiếp xúc gần trong nước và là ca mắc trong cộng đồng.Bệnh nhân nói trên hiện đã được nhập viện cách ly và điều trị. Ngoài ra, Cơ quan quản lý dịch bệnh đang xem xét sử dụng thuốc Tecovirimat để chữa trị cho bệnh nhân đậu mùa khỉ.KDCA đang tiến hành điều tra dịch tễ để xác nhận nguyên nhân lây nhiễm của bệnh nhân này. Cơ quan còn mở cuộc họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh vào buổi chiều ngày 12/4, sau khi ghi nhận 4 trường hợp được phỏng đoán là mắc bệnh do lây nhiễm trong cộng đồng gần đây; và nâng cảnh báo từ mức "quan tâm" lên "chú ý".Giám đốc KDCA Jee Young-mee giải thích việc nâng mức cảnh báo là do nhận thấy sự cần thiết phải đưa ra biện pháp sớm ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.