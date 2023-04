Seoul sẽ tiếp tục tăng quy mô vốn ODA trong tương lai

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 13/4, quy mô vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD, giảm 90 triệu USD so với năm 2021.Viện trợ song phương là 2,19 tỷ USD, viện trợ đa phương là 600 triệu USD.Theo Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc, quy mô hỗ trợ năm ngoái giảm là do tỷ giá hối đoái won-USD tăng, ngân sách hỗ trợ tính theo tiền won trong năm ngoái là 3.600 tỷ won, tăng 300 tỷ won so với 3.300 tỷ won của năm 2021.Ngoài ra, một lý do khác nữa là hiệu ứng cơ sở của nguồn hỗ trợ trong năm 2021 tăng mạnh do dự án ODA năm 2020 được dời sang năm 2021 vì dịch COVID-19.Mặt khác, quy mô hỗ trợ phát triển chính thức của tổng cộng 30 nước thành viên Ủy ban hỗ trợ phát triển là 204 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm ngoái, được phân tích là do số tiền viện trợ chiến tranh Nga-Ukraine và dân tị nạn tại châu Âu tăng. Trong đó, Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 16.Văn phòng điều phối Nhà nước cho biết trong lần đưa ra dự thảo ngân sách năm 2023, Seoul đã quyết định duy trì nền tảng tài chính bền vững, tăng ngân sách ODA lên 21,3% so với năm ngoái. Theo đó, dự kiến quy mô ODA năm nay sẽ tăng mạnh.Hàn Quốc có kế hoạch sẽ nâng cao vị thế quốc gia thông qua việc tiếp tục mở rộng quy mô ODA, để cùng cộng đồng quốc tế thực hiện chủ nghĩa nhân đạo và xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển mang tầm quốc tế.