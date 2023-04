Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu Google công khai lịch sử cung cấp thông tin người dùng Hàn Quốc cho bên thứ ba

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 13/4 đã lật lại phán quyết của Tòa án cấp dưới trong vụ kiện của 6 nguyên đơn, kiện công ty Google và Google Korea yêu cầu công khai nội dung đã cung cấp thông tin cá nhân gì của người dùng cho bên thứ ba. Tòa án đã trả lại hồ sơ vụ kiện cho Tòa án cấp cao Seoul, 9 năm sau khi phía nguyên đơn đâm đơn kiện.Hội đồng xét xử cho rằng trong vụ kiện này, vẫn có thể áp dụng điều khoản trong Luật mạng viễn thông di động của Hàn Quốc, quy định rằng người dùng dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông có quyền được biết lịch sử nội dung mà phía đơn vị dịch vụ cấp cho bên thứ ba, không liên quan tới quy định trong luật pháp nước Mỹ.Ngay cả trong trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ đã cấp thông tin cho cơ quan điều tra nước ngoài, với lý do để điều tra về tội phạm hay an ninh quốc gia, thì sau khi vụ việc điều tra đã khép lại, đơn vị này vẫn phải công khai rằng đã gửi đi những thông tin nào.6 nguyên đơn từng yêu cầu Google phải công khai lịch sử tiết lộ thông tin liên quan vào năm 2014. Tuy nhiên, hãng này đã từ chối, lấy lý do là công ty này đang cung cấp thông tin người dùng cho cơ quan Chính phủ, nhưng luật không quy định là một người dùng cụ thể có thể yêu cầu hãng cung cấp thông tin hay không.Các nguyên đơn đã khởi kiện lên Tòa án, cho rằng Google đã cung cấp thông tin người dùng cho chương trình PRISM của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), có khả năng lịch sử sử dụng Gmail và thông tin cá nhân của họ cũng bị rò rỉ. Chương trình PRISM là một chương trình giám sát, thu thập thông tin internet của NSA thông qua cáp quang đi qua Mỹ.Trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, Tòa án cấp cao Seoul đã nhận định rằng công ty Google và Google Korea là đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, có nghĩa vụ công khai tình hình cung cấp thông tin cá nhân, ngoại trừ các hạng mục người dùng không công khai. Google có thể từ chối cung cấp thông tin với hạng mục mà pháp luật Mỹ quy định là được phép không công khai.