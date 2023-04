Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến đối sách an toàn cho trẻ em ở 6 lĩnh vực

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 13/4 công bố kế hoạch xúc tiến đối sách an toàn cho trẻ em ở 6 lĩnh vực trong năm 2023.Ở lĩnh vực an toàn giao thông, Chính phủ sẽ triển khai dự án bố trí lối đi riêng cho trẻ em, tận dụng khu đất của trường học đối với các trường có mong muốn áp dụng. Với các trường khó bố trí lối đi riêng cho học sinh thì Bộ Hành chính sẽ chỉ định đường hai chiều thành đường một chiều, và cấm xe trong khoảng thời gian đi học và tan học của học sinh.Ở lĩnh vực an toàn sản phẩm dành cho trẻ em, Bộ hành chính và an toàn quyết định mở rộng phạm vi áp dụng Luật quản lý an toàn cơ sở vui chơi trẻ em, không chỉ bao gồm các khu dân cư và khu đô thị mà còn mở rộng sang cả vườn bách thảo, bảo tàng khoa học.Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Hành chính và an toàn sẽ thiết lập quy chuẩn về vệ sinh và an toàn thông qua Trung tâm hỗ trợ quản lý bữa ăn dành cho trẻ em. Ở lĩnh vực an toàn môi trường, từ tháng sau Bộ sẽ xúc tiến điều tra thực trạng các nhân tố gây hại trong môi trường đối với 2.000 mặt hàng dành cho trẻ em, nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.Về lĩnh vực an toàn cơ sở hạ tầng và giáo dục an toàn, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng hỗ trợ miễn phí về đào tạo an toàn, hiện đang chỉ tập trung vào nhân viên các cơ sở trẻ em quy mô nhỏ, trên địa bàn xã, phường, sang hỗ trợ đào tạo đối với cả nhân viên các trung tâm dạy thêm.Mặc dù số trẻ dưới 14 tuổi tử vong do sự cố an toàn tại Hàn Quốc đã giảm từ 3,1 trẻ trên 100.000 dân vào năm 2015 xuống 2,4 trẻ vào năm 2020, nhưng đây vẫn là mức cao nếu so với các nước lớn trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), như Anh là 2 trẻ, Na Uy là 1,1 trẻ.Đối sách lần này được 14 cơ quan hành chính trung ương, trong đó có Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Giáo dục, Cơ quan Cảnh sát quốc gia phối hợp xúc tiến với chính quyền 17 tỉnh thành trên cả nước.