Tổng thống Ba Lan kêu gọi Mỹ can thiệp để hỗ trợ đạn pháo của Hàn Quốc cho Ukraine

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo New York ngày 12/3 (giờ địa phương) nhân chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng việc tận dụng kho đạn dược của Hàn Quốc là hết sức quan trọng để có thể cung cấp thêm đạn dược cần thiết cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự can thiệp của Mỹ.Ông Mateusz Morawiecki cho biết quân đội Nga đang sở hữu nhiều đạn pháo hơn hẳn so với Ukraine, và vì thế đang bắn nhiều đạn pháo trên chiến trường. Do đó, kho dự trữ đạn pháo khổng lồ của Hàn Quốc sẽ rất hữu ích.Lãnh đạo Ba Lan cho biết nước này đã nhập một lượng lớn vũ khí từ Hàn Quốc, và đã tiến hành trao đổi với Seoul về vấn đề bàn giao đạn dược và vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang lo ngại về phản ứng của Nga và Trung Quốc, nên Ba Lan sẽ không bàn giao vũ khí cho Kiev khi chưa đàm phán với Seoul.Ông này đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp can thiệp, đảm bảo sự hỗ trợ cho Hàn Quốc trong trường hợp Seoul bị Bắc Kinh hoặc Matxcơva công kích gay gắt. Nếu Tổng thống Biden không can thiệp, hay đưa ra một đảm bảo an toàn nào đó cho Hàn Quốc, thì việc hỗ trợ đạn pháo cho Ukraine sẽ không thể xảy ra.