Mỹ kêu gọi Hàn Quốc hợp tác ngăn chặn Trung Quốc sở hữu công nghệ chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại buổi hội thảo về an ninh bán đảo Hàn Quốc do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) và Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy đồng tổ chức vào ngày 12/4 (giờ địa phương), Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins cho biết Washington đang đặt vấn đề kiểm soát xuất khẩu lên hàng đầu trong chính sách ngoại giao, trong quá trình đối phó với mối lo ngại an ninh từ Trung Quốc.Thứ trưởng Mỹ nói thêm chíp bán dẫn sẽ là công nghệ có sức ảnh hưởng to lớn nhất tới tương lai an ninh quốc tế. Quan chức Mỹ cảnh báo Bắc Kinh có thể sử dụng chíp bán dẫn để phát triển hệ thống vũ khí tự hành, vũ khí hủy diệt hàng loạt như hạt nhân, tên lửa; cũng như vào các thiết bị giám sát người dân.Bà Jenkins trình bày về biện pháp kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn mà Mỹ công bố trong năm ngoái, khẳng định nước này vẫn đang dốc sức để duy trì ưu thế về công nghệ của đồng minh và đối tác, ngăn chặn Trung Quốc sử dụng công nghệ, đặc biệt là chíp bán dẫn tối tân, vào việc tăng cường sức mạnh quân sự và xâm hại nhân quyền.Tuy nhiên, Thứ trưởng Mỹ nhấn mạnh chỉ ngăn chặn thôi là không đủ, mà cần phải xây dựng chính sách để Mỹ và các đồng minh, đối tác có thể tiến nhanh hơn trong cuộc đua địa chính trị, một trong số đó chính là Luật chíp bán dẫn và khoa học của nước này.