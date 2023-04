Seoul và Washington sẽ thông qua văn kiện hợp tác lĩnh vực an ninh mạng tại Hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ với báo giới tại Washington (Mỹ) ngày 13/4 (giờ địa phương), cho biết hai nước Hàn-Mỹ dự kiến sẽ thông qua văn kiện riêng về hợp tác ở lĩnh vực an ninh mạng một cách toàn diện tại Hội nghị thượng đỉnh song phương dự kiến diễn ra tại Mỹ vào ngày 26/4 tới.Theo đó, quan chức trên cho biết văn kiện này sẽ bao gồm các biện pháp nhằm tái thiết lập lòng tin giữa Seoul và Washington trong việc chia sẻ, sản xuất, phân tích, sử dụng và thực thi các thông tin. Hai nước đã lập ra văn kiện này dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau về việc tăng cường chia sẻ các thông tin liên quan tới an ninh mạng.Quan chức này cũng cho rằng phạm vi địa lý của Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ được ký kết năm 1953 chỉ giới hạn ở phạm vi trên đất liền ngay trước thời điểm nổ ra chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và đã không còn phù hợp nữa khi mà năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh.Seoul hiện đang thảo luận với Washington dựa trên nhận thức rằng cần thiết phải mở rộng phạm vi về mặt địa lý và không gian quy định trong Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau sang cả lĩnh vực vũ trụ và an ninh mạng.Liên quan tới liên minh tình báo "Five Eyes" (Ngũ Nhãn) có sự tham gia của 5 nước gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho rằng không nhất thiết là phải nâng số lượng các nước tham gia liên minh này thì mới có thể hợp tác thông tin.Quan chức trên giải thích văn kiện hợp tác an ninh mạng lần này là bước đầu chuẩn bị để có thể tiến tới hiệp định về an ninh, như hiệp ước về an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản mà gần đây đã được sửa đổi và đưa thêm vào cả lĩnh vực không gian. Thậm chí là hợp tác Hàn-Mỹ ở lĩnh vực này còn có thể sẽ được tiến hành chặt chẽ hơn.Đơn cử như hai nước Hàn-Mỹ hiện đang cùng truy vết nguồn tiền bất hợp pháp mà Bắc Triều Tiên kiếm được thông qua các hoạt động tấn công mạng trái phép. Hai bên cũng đang chia sẻ các công nghệ khoa học, phương pháp điều tra trong quá trình này. Ngoài ra, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công vào Hàn Quốc lớn hơn so với Nhật Bản nên Seoul và Washington đang hết sức cảnh giác và mở rộng hợp tác song phương.