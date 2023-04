FBI bắt giữ quân nhân 21 tuổi thuộc lực lượng Vệ binh với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu mật

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland trong buổi họp báo khẩn chiều ngày 13/4 (giờ địa phương) công bố Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng ngày đã bắt giữ một quân nhân tên là Jack Teixeira (21 tuổi) thuộc lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia bang Massachusetts, với cáo buộc lưu trữ và lan truyền trái phép thông tin mật quốc phòng.Trước đó, tờ Thời báo New York nước này từng dẫn một nguồn tin cho biết quân nhân trên thuộc lực lượng Phòng vệ tiểu bang Massachusetts, là người điều hành phòng chat kín trên "Discord", dịch vụ trò chuyện trực tuyến, bị chỉ ra là nơi làm rò rỉ đầu tiên văn kiện mật của Chính phủ.Được biết, FBI đã huy động cả súng tự động, xe bọc thép ập tới nhà riêng của nhân vật này ở Massachusetts, bắt khẩn cấp nghi phạm. Thậm chí Đài CNN của Mỹ còn truyền hình trực tiếp quá trình bắt giữ. Dự kiến nghi phạm sẽ sớm trình diện tại Tòa án liên bang ở bang Massachusetts. Sau đó, cơ quan tư pháp Mỹ dự kiến sẽ chính thức điều tra về quy mô rò rỉ văn kiện mật, mục đích, quá trình phạm tội, xác định đồng phạm, và nghi ngờ bịa đặt.Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/4 (giờ địa phương) thì lên án việc làm rò rỉ văn kiện mật ra ngoài là một hành vi cố ý. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan tình báo, để nắm bắt chính xác quy mô, phạm vi rò rỉ và ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng từ chối đề cập về vụ việc bắt giam nghi phạm, do đây là quá trình điều tra của Bộ Tư pháp.Trong khi đó, lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia bang Massachusetts cũng ra tuyên bố, lấy làm tiếc về vụ việc lần này, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia, lên án mọi ý đồ làm tổn hại tới an ninh quốc gia cũng chính là gây tổn hại tới giá trị của nước Mỹ, niềm tin của người dân, đồng minh và đối tác.Hãng tin AP cũng đưa tin nóng về việc bắt giữ nghi phạm gây ra vụ rò rỉ thông tin làm chấn động từ Washington cho tới Kiev, Seoul, lộ ra các thông tin từ hoạt động thám thính đối với đồng minh và quân địch, cho tới các thông tin quân sự nhạy cảm liên quan đến chiến tranh Ukraine.