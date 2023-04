Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington ngày 13/4 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc cho biết theo những gì Seoul nắm bắt được, vẫn chưa có manh mối nào cho thấy Chính phủ Mỹ đã nghe lén Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc. Cho tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc nhận thấy Mỹ không có hành động ác ý nào.Theo quan chức trên, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng ngày đã bắt giữ nghi phạm là một quân nhân liên quan tới nghi ngờ làm rò rỉ văn kiện mật. Mỹ sẽ cần nhiều thời gian để làm sáng tỏ vụ việc. Mặc dù trong văn kiện mật bị rò rỉ không có nhiều nội dung liên quan tới quan hệ Hàn-Mỹ, nhưng phần lớn là không đúng sự thật. Xét về mặt thời gian thì có thể thấy vụ việc này hiện không ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Hai bên vẫn đang tiếp tục chia sẻ thông tin và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, củng cố niềm tin vững chắc.Phát biểu của quan chức Chính phủ trên một lần nữa thể hiện lập trường của Văn phòng Tổng thống, đó là phần lớn văn kiện mật của Mỹ bị rò rỉ, có nội dung cho thấy Washington đã nghe lén Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, là bịa đặt.Quan chức này cho biết trong cuộc gặp với quan chức Mỹ, trước khi kịp mở lời về nghi ngờ nghe lén, phía Washington đã tỏ ra bối rối, lấy làm tiếc vì gây ra tổn hại lớn cho đồng minh của mình, hy vọng Seoul không hiểu lầm; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để chia sẻ thông tin về quá trình điều tra. Về phần mình, quan chức Hàn Quốc đã cảm ơn vì Mỹ đưa ra lập trường của mình, cho rằng vấn đề này có thể xử lý sau khi quá trình điều tra kết thúc.Về nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cuối tháng này, quan chức trên cho biết hai bên sẽ ra văn kiện riêng về hợp tác an ninh mạng, nhưng bác bỏ khả năng vấn đề viện trợ đạn dược cho Ukraine trở thành nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh, do đây là vấn đề liên quan tới một quốc gia thứ ba, hai bên có thể trao đổi lúc khác.