Chính phủ Hàn Quốc nhận định nền kinh tế đang tiếp tục trì trệ tháng thứ ba liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/4 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 4", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc vẫn tiếp tục "trì trệ", tương tự nhận định đưa ra từ tháng 1.Bộ Kế hoạch và tài chính nêu ra căn cứ cho nhận định này đó là xuất khẩu và đầu tư thiết bị đều đình trệ, tình hình ngành chế tạo xấu đi. Sản xuất ở lĩnh vực khai thác khoáng sản và chế tạo tháng 2 giảm 3,2% so với tháng 1. Xuất khẩu tháng 3 giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước do sự đình trệ ở các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn và màn hình.Trong khi đó, tiêu thụ nội địa đang tiếp tục đà hồi phục, chủ yếu ở các lĩnh vực hoạt động tiếp xúc trực tiếp. Sản xuất dịch vụ tháng 2 tăng 0,7% so với tháng 1, doanh số bán lẻ tăng 5,3%.Số khách du lịch Trung Quốc tới thăm Hàn Quốc tháng 3 tăng 503,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số các trung tâm thương mại tăng 7,2%, cao hơn mức tăng 5,2% trong tháng 2. Chi tiêu qua thẻ tín dụng tăng 9%, cao hơn mức tăng tháng 2 là 8,1%.Báo cáo của Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định lạm phát đang có chiều hướng hạ nhiệt. Giá tiêu dùng tháng 3 tăng 4,2%, thấp hơn 0,6% so với mức 4,8% hồi tháng 2.Trong tháng 3, mức tăng lao động có việc làm là 469.000 người, quy mô tăng cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây.Chính phủ phân tích song song với kỳ vọng về việc Trung Quốc mở cửa hoạt động kinh tế trở lại, nền kinh tế thế giới sẽ còn tiếp tục bất ổn như bất ổn tài chính do đường lối thắt chặt tiền tệ, ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài.