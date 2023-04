Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol rơi xuống ngưỡng 20% sau 5 tháng

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 14/4 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 11-13/4 đối với 1.200 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Kết quả cho thấy có 27% người dân được hỏi đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, trong khi có 65% bày tỏ ý kiến ngược lại. So với kết quả thăm dò vào một tuần trước, tỷ lệ đánh giá tích cực giảm 4% và tỷ lệ đánh giá tiêu cực tăng 4%.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đạt 29% trong đợt thăm dò vào tuần thứ ba của tháng 11 năm ngoái, rồi đạt 30% vào một tuần sau đó và liên tục duy trì ở mốc trên 30%. Đây là lần đầu tiên sau 20 tuần, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống quay về lại ngưỡng trên 20%.Về lý do đánh giá tích cực, "ngoại giao", "đối phó với vấn đề công đoàn lao động", "tính quyết đoán, năng lực xúc tiến và kiên trì" đạt trên 6%; "quốc phòng, an ninh", "công bằng, công lý, nguyên tắc" đạt trên 5%; "khắc phục các vấn đề của chính quyền tiền nhiệm", "kinh tế và dân sinh", "chăm chỉ, nỗ lực hết mình", "chủ quan và niềm tin" đạt trên 4%.Các lý do đánh giá tiêu cực gồm có 28% là "ngoại giao", 10% về "kinh tế, dân sinh và giá cả", 9% là "quan hệ với Nhật Bản, vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng chế lao động thời chiến"; 7% là "độc đoán và đơn phương"; 6% nhận định "thiếu hoặc không có kinh nghiệm và tư chất"; 5% chọn "thiếu sự trao đổi", 4% đánh giá tiêu cực về toàn diện.Viện Gallup nhận định vụ việc Mỹ bị cho là đã nghe lén các đồng minh, và biện pháp đối phó của Chính phủ đã ảnh hưởng phần nào tới kết quả của đợt thăm dò lần này.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 31%, giảm 1% so với tuần trước; tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành tăng 3% lên thành 36%. Tỷ lệ không ủng hộ đảng nào là 29% và 4% ủng hộ đảng Công lý.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).