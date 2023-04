Nhật Bản thất bại khi kêu gọi sự ủng hộ của G7 về việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ngày 16/4 tại thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido), Nhật Bản về vấn đề khí hậu, năng lượng và môi trường đã chính thức khép lại.Tuyên bố chung mà 7 nước đưa ra sau cuộc họp mang nội dung về tiến triển của việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển một cách khoa học cùng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cũng như nội dung hoan nghênh các nỗ lực rõ ràng của Nhật Bản. Ngoài ra còn có nội dung ủng hộ việc IAEA thực hiện kiểm chứng tính an toàn của nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima.Tuy nhiên, khác với kỳ vọng của Tokyo, tuyên bố này không đề cập về việc "hoan nghênh Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ".Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi cho rằng ý nghĩa của nội dung hoan nghênh nỗ lực của Tokyo đã bao gồm cả việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển, song đã bị phía Đức phản đối.Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke nhấn mạnh rằng nước này cảm phục những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong việc giải quyết các thiệt hại sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhưng không thể đồng ý trước việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Sau sự phản bác này, Bộ trưởng Nishimura đã đính chính rằng phát ngôn của mình có sai sót.Tokyo có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển trễ nhất là vào mùa hè năm nay.Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã từng nói rằng thời gian xả nước thải nhiễm xạ là quyết định mang tính chính trị. Về điều này, Seoul cũng đã tái xác nhận lập trường rằng việc xả nước thải phải được xác minh về độ an toàn theo mặt khoa học và khách quan, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.Trong tuyên bố chính thức vào cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục kiểm chứng độ an toàn về mặt khoa học và khách quan của việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển.