Đội tuyển trượt băng Hàn Quốc xếp Á quân Cúp đồng đội thế giới

Photo : YONHAP News

Tại nội dung cuối cùng là trượt băng tự do đơn nam, Cúp đồng đội thế giới (World Team Trophy) 2022-2023 do Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) tổ chức tại Cung thể dục thể thao trung tâm Tokyo, Nhật Bản vào ngày 15/4, vận động viên Cha Jun-hwan của Hàn Quốc đã đứng thứ nhất.Chiến thắng của anh đã đưa Hàn Quốc xếp thứ hai chung cuộc giải đấu này với tổng điểm 95 điểm, sau Mỹ (120 điểm). Đội tuyển chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 với 94 điểm, Ý đứng thứ 4 (83 điểm), Pháp đứng thứ 5 (80 điểm) và Canada thứ 6 (68 điểm).Cúp đồng đội thế giới là giải đấu đồng đội chính thức của ISU, được tổ chức từ năm 2009, là cuộc cạnh tranh giữa 6 quốc gia có thành tích tốt nhất trong một mùa giải. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia giải đấu này, và đã đạt được huy chương. Vị trí Á quân có số tiền thưởng là 170.000 USD.Thành tích của đội tuyển Hàn Quốc có công rất lớn của Cha Jun-hwan. Anh phải đứng tối thiểu thứ hai trong nội dung trượt băng tự do đơn nam thì cả đội mới có thể giành huy chương bạc. Bất chấp trọng trách nặng nề trên vai, Cha Jun-hwan đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình với tổng điểm 187,82 điểm, vượt lên trên vận động viên Matteo Rizzo người Ý để xếp thứ nhất. Với thành tích này, Cha Jun-hwan đã bổ sung thêm 12 điểm trong bảng xếp hạng của đội tuyển Hàn Quốc, cao hơn Nhật Bản một điểm, giành vị trí thứ hai chung cuộc đầy kịch tính.Đội tuyển trượt băng Hàn Quốc xếp Á quân giải đấu sẽ về nước trong ngày 17/4.