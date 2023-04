89% người dân Hàn Quốc chọn Mỹ là quốc gia đối tác ưu tiên hàng đầu

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 16/4 đã công bố kết quả khảo sát nhân kỷ niệm 70 năm thành lập mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tiến hành từ ngày 4-5/4 đối với 1.400 người dân trên 18 tuổi sống tại Hàn Quốc.Kết quả cho thấy 89% người tham gia trả lời đã chọn Mỹ là quốc gia đối tác ưu tiên hàng đầu. Theo sau đó là Trung Quốc (35,2%), Nhật Bản (23,4%), Liên minh châu Âu (EU) (17,5%).Về các đóng góp theo từng lĩnh vực của liên minh Hàn-Mỹ, an ninh quốc phòng đạt 7,3/10 điểm, tăng trưởng kinh tế đạt 7,2 điểm, phát triển khoa học kỹ thuật đạt 7 điểm, uy tín quốc gia đạt 6,8 điểm.Thêm vào đó, trong câu hỏi liệu Hàn Quốc có thể trở thành cường quốc kinh tế như hiện nay nếu không có Mỹ hay không, 64,6% người trả lời "không thể". Một số lý do bao gồm "cần phải có sự hỗ trợ của Mỹ về an ninh" (52,3%), "cần phải có sự hỗ trợ của Mỹ về kinh tế" (32,6%), "cần phải tiếp cận thị trường Mỹ và có sự hợp tác của doanh nghiệp Mỹ" (15,1%).Có 50,6% và 44% người tham gia khảo sát lần lượt cho rằng cần phải "tăng cường" hoặc "duy trì" mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, với lý do là "đảm bảo an ninh quốc gia thông qua tăng cường năng lực quốc phòng" (34,2%), "tăng cường tính an toàn về địa lý và chính trị trên bán đảo Hàn Quốc" (33%). Tỷ lệ của câu trả lời "phải hạn chế" mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là 5,4%.Giám đốc Ủy ban quốc tế của Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc nhận xét báo cáo này cho thấy người dân Hàn Quốc đang công nhận vai trò quan trọng của Mỹ trên nhiều mặt trong sự phát triển của Hàn Quốc cho đến nay, và mối quan hệ này sẽ bước sang trang mới trong tương lai thông qua hợp tác trong cộng đồng quốc tế.