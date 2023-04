Chuyến bay của Korean Air từ Đà Nẵng đi Incheon bị hủy chuyến do trục trặc cánh tà

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không Korean Air ngày 17/4 cho biết cho biết chuyến bay mang số hiệu KE462 dự kiến cất cánh từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam vào lúc 10 giờ 50 phút tối ngày 16/4 (giờ địa phương) hành trình tới sân bay quốc tế Incheon đã bị hủy chuyến do gặp trục trặc thân máy bay.Một quan chức Korean Air cho biết khi bay từ Incheon tới Đà Nẵng, bộ phận "cánh tà" (flap) của máy bay đã phát ra tín hiệu trục trặc. Sau khi máy bay hạ cánh bình thường, Korean Air quyết định bố trí máy bay khác thay thế do cần thời gian để sửa chữa.Cánh tà là một bộ phận lắp ở mép của hai cánh máy bay, có chức năng điều chỉnh lực nâng, góc lược (góc giữa máy bay và mặt đất), tốc độ hạ cánh.Hành khách của chuyến bay nói trên hiện đang phải chờ đợi ở sân bay Đà Nẵng hoặc nghỉ tại cơ sở lưu trú do Korean Air bố trí.Phía Korean Air quyết định cử máy bay khác tới sân bay Đà Nẵng để thay thế, cất cánh hướng tới Incheon vào lúc 1 giờ 50 phút chiều ngày 17/4.