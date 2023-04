Photo : YONHAP News

Tại một nhà máy của công ty công nghiệp nặng Samsung ở thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, người lao động chỉ cần thiết lập robot và nhấn nút là robot sẽ bắt đầu hàn một cách chính xác.Công việc này trước đây vốn đòi hỏi thợ hàn phải có tay nghề cao, vì chiều dài hàn lớn, lại phải làm việc trong một không gian làm việc chật hẹp. Tuy nhiên giờ đây công việc này đã có robot thay thế. Do robot có chức năng phòng ngừa va chạm, nên khu vực làm việc không cần phải bố trí tấm chắn an toàn, robot và con người có thể làm việc trong cùng một không gian một cách an toàn, hiệu suất làm việc tăng gấp 5 lần.Một quản lý của công ty cho biết do công ty có nhiều lao động người nước ngoài nên các vấn đề chất lượng, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Robot có thể làm việc cùng với cả với những thợ hàn tay nghề còn chưa cao.Speefox, một doanh nghiệp sản xuất vỏ linh kiện điện tử ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi thì gặp khó khăn trong việc tuyển nhân lực, không chỉ lao động trong nước mà cả lao động nước ngoài cũng khó kiếm. Sau khi suy xét, doanh nghiệp này đã quyết định ứng dụng robot, tự động hóa 75% công đoạn sản xuất, vừa cắt giảm được nhân lực cần thiết, vừa nâng cao được hiệu suất. Với chi phí tiết kiệm được, doanh nghiệp này tăng nhân lực nghiên cứu và phát triển, triển khai chế độ tuần làm việc 4 ngày do khối lượng công việc phải làm trong 5 ngày có thể cắt giảm xuống còn 4 ngày.Trên toàn thế giới hiện có 3,5 triệu robot công nghiệp đang được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất (tính đến năm 2021). Mật độ robot, chỉ số thể hiện số lượng robot trên 10.000 lao động, tại Hàn Quốc là 1.000 robot, cao gấp hơn 7 lần so với bình quân thế giới, đứng đầu thế giới hai năm liên tiếp, vượt xa Trung Quốc và Singapore. Dự kiến robot sẽ còn được triển khai nhiều hơn nữa ở các lĩnh vực công nghiệp trong nước thời gian tới để giải quyết vấn đề dân số lao động đang giảm nhanh chóng.