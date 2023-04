Số bệnh nhân cúm mùa tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao trong đầu tháng 4

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong tuần thứ 14 năm 2023 (2/4-8/4), số bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú là 15,2 người, tăng 0,7 người so với tuần trước (26/3-1/4, 14,5 người).Tỷ lệ bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong tuần cuối cùng năm ngoái (25-31/12) từng tăng vọt lên 60,7 người, sau đó có chiều hướng giảm dần và ghi nhận 11,6 người vào tuần thứ 8 năm nay (19-25/2), sau đó lại tăng trở lại.Đặc biệt, con số này leo thang dần trong 3 tuần gần đây, từ 11,7 người trong tuần thứ 11 (12-18/3) lên 13,2 người vào tuần thứ 12, đạt 14,5 người vào tuần thứ 13, và lại tăng dần vào tuần thứ 14.Tỷ lệ bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong tuần thứ 14 cao gấp 4 lần so với thời kỳ lây lan mạnh trong mùa này là 4,9 người. Theo độ tuổi, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên đặc biệt chiếm nhiều, trong đó độ tuổi từ 1-6 tuổi có 19 ca nhiễm, 7-12 tuổi có hơn 25 ca, 13-18 tuổi có hơn 23 ca.Mặt khác, số bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính có triệu chứng giống cảm cúm như chảy nước mũi và ho cũng tăng trở lại. Số ca nhập viện tăng từ 1.810 người trong tuần thứ 13 lên 2.122 người trong tuần thứ 14. Con số này cao gấp 2,2 lần so với 4 tuần trước đó (973 người vào tuần thứ 10), được phân tích là do khai giảng năm học mới, hoạt động ngoài trời mùa xuân tăng cao, hoặc do Chính phủ xóa bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao.Chính phủ kêu gọi người dân nên tuân thủ chặt chẽ các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng ngừa bệnh về đường hô hấp như rửa tay, mở cửa thông khí, che miệng giữ phép lịch sự khi ho.