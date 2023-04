Xuất khẩu ô tô tháng 3 của Hàn Quốc đạt 6,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/4 công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 3". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 6,51 tỷ USD, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục.Trong tháng 3, có 262.341 xe được xuất khẩu ra nước ngoài, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022, cao nhất trong vòng hơn 6 năm kể từ tháng 12/2016.Xét theo doanh nghiệp, Hyundai và Kia lần lượt xuất khẩu được 99.139 xe và 105.748 xe, tăng 31,6% và 49,1% so với cùng kỳ năm trước. GM Korea và KG Mobility, Renault Korea cũng có mức tăng lần lượt đạt 85,6%, 34,9% và 118,4%.Kim ngạch và lượng xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường đều đạt mức cao kỷ lục, đóng vai trò chủ đạo kéo xuất khẩu ô tô tăng. Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường đạt 2,27 tỷ USD, tăng 94,7%, hai tháng liên tiếp vượt mức 2 tỷ USD. Lượng ô tô thân thiện môi trường xuất khẩu ra nước ngoài đạt 71.781 xe, lần đầu vượt mốc 70.000 xe. Đặc biệt, lượng xe điện, xe lai sạc điện, xe hydro, đối tượng áp dụng ưu đãi trong Luật giảm lạm phát (IRA), xuất sang thị trường Mỹ là 14.000 xe, cao kỷ lục.Trong tháng 3, sản lượng tô tô đạt 409.806 xe, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt ngưỡng 400.000 xe sau 6 năm kể từ tháng 3/2017, được phân tích là do chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô đang tiếp tục được phục hồi. Doanh số bán ô tô trong nước tháng 3 đạt 165.851 xe, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022.