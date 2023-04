Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay sau khi kết thúc chuyến thăm Washington nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cuối tháng 4, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, hai bên không có kế hoạch trao đổi về nghi ngờ Mỹ nghe lén Hàn Quốc.Ông Kim nhấn mạnh cả Seoul và Washington đều chung mong muốn là coi nghi ngờ nghe lén vừa rồi là cơ hội để củng cố hơn nữa niềm tin, tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh.Phó Chánh Văn phòng Kim cho biết trong chuyến thăm lần này, giới chức Mỹ đã bày tỏ lấy làm tiếc về nghi ngờ nghe lén, khẳng định sẽ trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc mỗi khi tình hình điều tra nghi ngờ có tiến triển. Hai bên nhất trí sẽ giữ vững niềm tin đôi bên trong bất cứ tình huống nào trong tương lai, và coi đây là cơ hội để củng cố vững chắc sự tin tưởng lẫn nhau.Trước ý kiến phóng viên cho rằng Mỹ đang chia sẻ thông tin với các nước thuộc liên minh tình báo "Five Eyes" (Ngũ Nhãn), gồm các nước Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, ở mức độ cao hơn so với Hàn Quốc, ông Kim nhấn mạnh Seoul đang duy trì quan hệ đồng minh tình báo với Washington, chia sẻ sâu rộng thông tin về an ninh mạng.Về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc tin tưởng đây sẽ là một cuộc hội đàm mang tính bước ngoặt lịch sử quan trọng, mở ra một trang mới cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, dựa trên những thành quả trong 70 năm qua. Hàn Quốc sẽ chuẩn bị thật tốt để đạt được những thành quả ý nghĩa.