Seoul và Tokyo nối lại đối thoại an ninh, ngoại giao cấp Vụ trưởng sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Nhật Bản sáng ngày 17/4 đã tổ chức Hội nghị chính sách an ninh, ngoại giao cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật (Đối thoại 2+2) lần thứ 12 tại Seoul, sau 5 năm bị gián đoạn.Phía Hàn Quốc có Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Seo Min-jung, Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Woo Kyoung-suk; phía Nhật Bản có Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Funakoshi Takehiro và Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Ando Atsushi tham dự.Hội nghị chính sách an ninh, ngoại giao Hàn-Nhật là cơ chế thảo luận về các vấn đề an ninh song phương, được tổ chức căn cứ theo thỏa thuận tại hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật năm 1997. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Seoul vào năm 1998, sau đó đã bị gián đoạn nhiều lần do quan hệ Hàn-Nhật xấu đi, tới nay đã tổ chức được 11 lần. Hội nghị gần đây nhất được tổ chức vào tháng 3/2018, sau đó đã bị tạm dừng sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật vào tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí khôi phục sớm các kênh thảo luận đa dạng, dẫn tới hội nghị lần này được nối lại sau 5 năm.Bộ Ngoại giao cho biết tại hội nghị lần này, hai bên đã trao đổi sâu rộng về môi trường an ninh Đông Bắc Á, trong đó có vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, tình hình hợp tác chính sách ngoại giao, quốc phòng Hàn-Nhật, tình hình hợp tác song phương Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Quan chức hai nước nhất trí nâng cao hiểu biết lẫn nhau về chính sách quốc phòng, an ninh của đối phương; phát triển hợp tác an ninh Hàn-Nhật hướng tới tương lai.Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về tình hình Bắc Triều Tiên, phương án đối phó với hạt nhân và tên lửa miền Bắc; đánh giá về việc bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), thảo luận phương án hợp tác bổ sung thời gian tới; trao đổi về sự thay đổi chính sách phòng thủ, an ninh của Tokyo nhằm đối phó với môi trường an ninh Đông Bắc Á đang thay đổi nhanh chóng.Vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã quyết định sửa đổi ba văn kiện an ninh có nội dung tăng cường cơ bản năng lực phòng thủ, bao gồm cả việc cho phép Tokyo sở hữu năng lực phản công, có thể tấn công vào căn cứ tên lửa của quân địch. Về điều này, Hàn Quốc nhấn mạnh Tokyo phải thảo luận trước và được Seoul đồng ý về những nội dung có ảnh hưởng tới an ninh bán đảo Hàn Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của Seoul.Được biết, hai nước cũng đang xúc tiến nối lại đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao bị gián đoạn từ sau năm 2014.