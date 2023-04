Cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tên lửa ICBM kiểu mới của miền Bắc khép lại trong thất bại

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 17/4 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp công khai tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đưa ra được kết luận nào, do Nga và Trung Quốc liên tục lên tiếng bênh vực miền Bắc.Đây là cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Seoul, Washington và Tokyo ngay sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa ICBM Hwasong-18 sử dụng nhiêu liệu rắn hôm 13/4.Tại đây, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã mạnh mẽ chỉ trích việc Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Bà nhận định các vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc đã đe dọa nền hòa bình và an ninh của không những khu vực Đông Bắc Á mà còn của thế giới, từ đó kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để ứng phó với vấn đề này.Bên cạnh đó, Đại sứ Thomas-Greenfield cũng tái nhấn mạnh ý chí của Washington về việc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao thông qua đối thoại, đồng thời chỉ ra rằng miền Bắc sẽ vẫn còn tiếp tục các hành vi phạm pháp nếu Hội đồng bảo an không sớm hành động.Các nước thường trực tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như Anh và Pháp cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này.Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân phản bác rằng những vụ phóng tên lửa của miền Bắc bắt nguồn từ việc Mỹ huy động tàu sân bay hạt nhân, máy bay ném bom B-52 và tập trận quân sự gần bán đảo Hàn Quốc. Ông nhắc đến thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Triều vào thời cựu Tổng thống Donald Trump cầm quyền, và cho rằng việc Washington trở mặt về chính sách ngoại giao chính là nguyên nhân cho những căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng nói bóng gió Mỹ khi cho rằng cuộc họp lần này được tổ chức với mục đích tuyên truyền chính trị. Ông nhận định việc cấm vận bổ sung đối với miền Bắc là hành động phạm pháp, đơn phương, và không cân nhắc đến tình hình cấp bách trong nội bộ nước này.